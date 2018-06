Ősszel kezdődik a holtág rehabilitációja : a vadasparkban albérleteznek a Holt-Tiszából kimentett teknősök

A tervek szerint ősszel kezdődik a Tisza gyálai holtágának rehabilitációja. Elsőként leeresztik majd a holtág vizét, ezután hosszabb ideig ilyen állapotban marad a meder. Ez az iszapban élő mocsári teknősöket rendkívül károsan érinti, élőhelyük megszűnne, ezért a rekonstrukció előtt mentőakciót szerveztek az állatok begyűjtésére és elhelyezésére.A begyűjtést a Szegedi Tudományegyetem TTIK Ökológiai Tanszékének tanárai és hallgatói végzik, Molnár Nóra adjunktus vezetésével. – Húsz csapdát helyeztünk el a Feketevízben, ezek a felszínen úsznak, hogy tudjanak az állatok levegőzni. Április közepén kezdtük el a mentést, eddig 300 teknőst gyűjtöttünk be – mesélte az adjunktus, aki gumiruhába öltözve hozta ki a parthoz közeli csapdában ragadt teknősöket. Elmondta, csalétekkel és anélkül is kipróbálták a 60-szor 60 centiméteres, 1 méter mély eszközt, amelybe akkor is beleúszik az állat, ha nincs benne semmi. Az Ökológiai Tanszék hallgatói két-három naponta ellenőrzik a csapákat tanárnőjük vezetésével.A holtág rehabilitációs projektjének felelőse, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. Kozák Péter igazgató elmondta, a Holt-Maros rekonstrukciója kapcsán már szereztek tapasztalatokat a teknőspopulációk mentése kapcsán. – Amikor kiderült, hogy nem nedves munkálatokat végzünk, hanem le lesz engedve a Feketevíz, és kikotorjuk a medret, felvettük a kapcsolatot az egyetemmel – magyarázta a vízügyi szakember. Két partnerszervezet működött közre ennek sikerességében, a Kiskunsági Nemzeti Park, amely olyan élőhelyeket jelölt ki, amelyek véglegesen be tudnak fogadni teknősöket. Az eddig befogott teknősök egy része véglegesen Mártélyra és egy tiszaalpári tóba került.A becslések szerint, a Feketevíz egyes szakaszán 1000 körüli, a másikon 5-600 mocsári teknős él. A mostantól begyűjtött hüllők a Szegedi Vadaspark Pantanal mocsarába kerülnek, ott lesznek albérletben közel két évig, amíg vissza nem tudják őket telepíteni eredeti élőhelyükre. A rehabilitáció után pedig visszaköltözhetnek majd a Holt-Tiszába. A mederkotrásnál is jelen lesznek az egyetem munkatársai, ha kell, az ott ragadt állatokat is begyűjtik majd. Minderre azért van szükség, mert a mocsári teknős természetvédelmi oltalom alatt áll, egy példány eszmei értéke 50 ezer forint.A Klebelsbergtelepen és Gyálaréten élők örömmel fogadják a rehabilitáció elkezdését, már nagyon régóta várnak erre, hiszen közel negyven éve szenvednek a Dög-Tiszaként emlegetett holtág velejáróitól, vagyis a nyarankénti elviselhetetlen szagoktól, a szúnyoginváziótól. Nógrádi Tibor, a körzet önkormányzati képviselője a lakosokkal együtt már nagyon várta a munkálatok kezdetét. – Hosszú évek munkájának eredménye ez, 2014-ben kezdtünk aláírást gyűjteni. Az itt élők életminőségét jelentősen rontotta az elszennyezett vízfelület, fontos az, hogy a helyiek kezdeményezése sikeres lett – mondta Nógrádi.Kozák Pétertől azt is megtudtuk, az engedélyeztetések folyamatban vannak, az előzetes ütemterv szerint a negyedik negyedévben indul el a rehabilitáció. A beruházás 2,9 milliárdos, a célja – többek között – a Feketevízben felhalmozódott iszap kezelése és elhelyezése, termálelkerülő vezeték megépítése, vízkormányzó műtárgyak újjáépítése. A munkálatokat 2020-ban fejezik be.