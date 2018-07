Ősszel nyithat új helyén a Centerke központ - Saját kezűleg fejezték be a felújítást a Mátrix alapítvány munkatársai

Rácz Anett és munkatársai hozták rendbe az adományozó központ új helyét. Archív fotó: Török János

– Végül mi magunk „foltoztuk be" a galérián tátongó több négyzetméteres lyukat, és elvégeztük a felújítási munka hátramaradt részét is. Most pácoljuk-lakkozzuk a galériára vezető lépcsősort, aztán szinte már csak a takarítás van hátra – mondta el megkeresésünkre Rácz Anett, a Mátrix Közhasznú Alapítvány elnöke, amikor arról kérdeztük, hogy halad a Centerke Adományozó Központ felújítása.Mint márciusban megírtuk, a széles körű karitatív munkát végző szervezet kinőtte az adományozó központ korábbi, 16 négyzetméteres helyiségét a Belvárosi híd lábánál. Ezért a Tisza Lajos körút és a Dózsa György utca sarkán üresen álló IKV-s bérleménybe, egy nagyobb helyre terveztek átköltözni, ahová beférnek a ruházati, tárgyi és élelmiszer-adományok is, és ahol a szétosztásukat is meg tudják oldani. Az egykori üzlethelyiséget azonban előtte föl akarták újítani, és a nagy belmagasságú ingatlanban galériát kialakítani. Ezzel bíztak meg egy vállalkozót. A munkák jelentős részét a kivitelező el is végezte – utána azonban csak hitegette őket a munka befejezésével, gyakorlatilag eltűnt. Az új adományozó központot eredetileg tavaly novemberben tervezték átadni.– A vállalkozó betegségre és a munkaerőhiányra hivatkozott, amikor újra és újra lemondta a munkát. Utólag, miután megtudta, hogy mi csináltuk meg saját kezűleg, azt mondta, nagyon szégyelli, hogy nem tudta befejezni. Végül is békében váltunk el, nem mentünk perre, mivel annak a több mint 2 millió forintnak, amit addig kifizettünk neki, a 90 százaléka anyagköltség volt, és az beépült az ingatlanba – magyarázta Rácz Anett, aki úgy látja, szeptemberben biztosan megnyithatják az új adományozó központot.Bár használni nem tudják, az ingatlanért tavaly május óta fizetniük kell az IKV-nak, havonta több mint 100 ezer forintot. A felújítási munkákat az önkormányzati cég annyiban számította be, hogy kéthavi bérleti díjat elengedett a karitatív alapítványnak. A galéria kialakításának sokkal komolyabb költségét nem vették figyelembe.