Összetart a közösség: újra iskolát szeretnének Szentmihályon

Alsó tagozat indítása jöhet szóba

Egyetértettek a szülők: szükség van iskolára

Telt házas a bölcsőde és az óvoda is

A szentmihályi iskolát 1928- ban alapították, 1945 óta Gárdonyi Géza nevét viselte. Önállósága 2003-ban szűnt meg: a szegedi önkormányzat a Kecskés-telepi Fekete István Általános Iskolához csatolta. Az utolsó két esztendőben már nem indult első osztály az intézményben, így az iskolában a 2009–2010-es tanévtől kezdve nincs oktatás.Először a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által fenntartott, speciális nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó Wesley János iskola költözött az épületbe, majd 2014-ben a Wesley elköltözött, és visszaadta a városnak az ingatlant. Már ekkor indult kezdeményezés az iskola újranyitására (2014. november 12.: Sportos ökoiskola nyílhat jövőre Szentmihályon), akkor az volt az elképzelés, hogy a szegedi Karolina-iskola indítana felmenő rendszerben egy első évfolyamot, ahová negyedik osztályig járhatnának a diákok. Egy év múlva azt írtuk, megtorpant az iskolanyitás ügye (2015. november 13.: Kinyithat jövőre a szentmihályi iskola). Szegedi Ágnes, a Karolina-iskola igazgatója akkor azt mondta, az iskolanyitással járó túl nagy anyagi kockázatot nem merték felvállalni.A kockázatról az igazgatónő megjegyezte, tizenkét gyerek jelentkezett első osztályba, közülük tízen már akkor is a Karolinába jártak. A telephely elindításához minimum tizenöt elsős kellett volna.Három év elteltével most a szentmihályi óvoda szülői értekezletén merült fel, a szülők szeretnék, ha az ovi után iskolába is ide járhatnának gyermekeik. Ezért a szülők kérésére Nógrádi Tibor, a településrész önkormányzati képviselője ismét lakossági fórumot hívott össze a művelődési házban. Bevezetőjében a képviselő elmondta, kudarcnak tekinti, hogy három éve nem sikerült újraindítani az iskolát. Aztán vázolta a mostani lehetőségeket a résztvevő majd negyven szülőnek: felekezeti, egyházi vagy állami iskola indítását is vizsgálta. Utóbbi kettőre biztos nincs esély, így ismét maradt az, ami pár éve: a Karolina indítana alsó tagozatot a jelenleg üresen álló épületben. Szegedi Ágnes igazgató nem tudott részt venni a fórumon, ám azt a képviselő elmondta, ő már egyeztetett vele, és készek tárgyalni.– Korábban leginkább anyagi okok miatt állt el a Karolina a szentmihályi iskolanyitástól, most úgy néz ki, anyagi fedezet lenne rá – mondta Nógrádi. Egy jogi személy – egyesület vagy alapítvány – pályázati forrásból juthatna pénzhez. A fórumon részt vevők gyorsan el is döntötték, nem szükséges új egyesületet alapítani, két, már meglévő szervezet is felajánlotta segítségét. A Szentmihályi Egyesület tagjai elmondták, szívükön viselik az iskola újraindításának ügyét, így segítenek, ahol tudnak. Szerintük fontos, hogy együtt maradjanak a gyerekek, és ismerjék egymást a település lakói. Egy anyuka is felajánlotta segítségét, ő egy alapítvány vezetője. Nógrádi elmondta, 16 elsősnek kell összegyűlnie ahhoz, hogy a Karolina vállalja az osztály indítását. – Négy 16 fős osztály, vagyis egy alsó tagozat már önfenntartó lehet – magyarázta.Turzó Zoltánnak is régi vágya, hogy legyen ismét iskola itt, ő azt kérte a szülőktől, világosan nyilvánítsák ki akaratukat, nehogy végül ezen múljon, meglesz-e a gyermeklétszám vagy sem.fiából a két kisebb még általános iskolás. Az egyik most elsős, egy szegedi iskola 33 fős osztályába jár, ahol nem tudnak rá kellőképpen figyelni, így most épp iskolát keres neki. Szerinte nagy igény lenne kisebb fős osztályok indítására. Egy másik négygyermekes anyuka is egyetértett Juliannával, elmondta, neki a Karolinába járnak a gyermekei, szerinte nagy az iskola népszerűsége, emiatt sokan elhoznák akár Szentmihályra is gyermeküket.A Szegedi Óvodák Igazgatóságától megtudtuk, jelenleg 39-en járnak a szentmihályi oviba, a létszám évek óta stagnál, a bölcsi is telt házas, 25 kisgyermekkel. A védőnők információja szerint pedig jelenleg 36 csecsemő él a városrészben.A számok és a szülők álláspontja szerint lenne igény egy helyi iskolára, ezen kérésüket a szülők írásban is rögzítették a lakossági fórum végén. Nógrádi Tibor megígérte: folytatja a tárgyalásokat a Karolinával, majd később a városvezetéssel az épület bérlése kapcsán.