Összezördültek a lakók a kivágott hársfák miatt: a Csongrádi sugárúti társasház udvarán 15 fokkal melegebbet mértek

Cserhalmi Józsefné azt mondta, hiába tiltakozott, a favágók csak irtottak. Fotó: Török János

Olvasónktól érkezett a panasz, miszerint a múlt héten elképesztő pusztítás történt a Csongrádi sugárút 1. szám alatt lévő társasház udvarán. Cserhalmi Józsefné Guba Erzsébet azt mondja, új lakó érkezett, aki szerint nem volt szükség a négy, több mint 30 éves hársfára, így egyből az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. (IKV) szolgáltatását kérte.– Megjelentek itt az IKV munkatársai, és egyből munkához láttak, hangos szóval tiltakoztunk többen is, de meg sem hallották, csak irtottak. Miért? Mert az új lakó szerint büdösek és porosak voltak a fák. De honnan tudná, mikor itt sem él, csak a befolyásosságát használta ki – fakadt ki olvasónk.Erzsébettől megtudtuk, aláírást is gyűjtöttek, de sokan félvállról vették a fák sorsát, pedig elmondása szerint a hiányuk már most érezhető. Az első emeleten 15 fokkal melegebbet mértek, forrók a kilincsek, a függőfolyosón lévő bútorokat pedig szétégeti a nap.– 36 éve itt élek, de én még ilyet nem tapasztaltam! Sosem volt gond velük, eleve egy virágzó fát tilos kivágni, ezt a kertészek is megmondták. Azt kértem, hogy legalább a nagy fát hagyják ott, mert lehet, hogy az égig ér, de a gyökerei a régmúltban erednek. Ezt nem lehet annyiban hagyni – tette hozzá felháborodottan olvasónk, elárulta, azt hallotta, hogy a fákat kivágató lakó szekretert szeretne magának a rönkökből.Az eset kapcsán megkerestük az IKV elnök-vezérigazgatóját. Kardos Kálmán tájékoztatása szerint önkormányzati tulajdon nincs az épületben, a 100 százalékban magántulajdonú társasház lakói tavaly májusban kérték közgyűlés keretében a favágást, egyébként új tulajdonos nincs a házban.– A fák az évek során az udvar méreteihez képest túlzottan megnőttek, ágaik rálógtak a függőfolyosóra és az udvaron lévő garázsokra. A lakóközösség közgyűlési határozatban a fák kivágása mellett döntött. Ezt követően egy magántulajdonos ellenezte a fák kivágását, a házkezelő tájékoztatta a közgyűlés döntéséről, és arról, hogy a fát pótolni fogják. A házkezelő tájékoztatta a lakókat arról, hogy Cserhalmi Józsefné Guba Erzsébet ellenzi a fák kivágását, így idén februárban ismét szavaztak a lakók, ahová a munkavégzést ellenző személyt is meghívták, de nem volt jelen, így egybehangzó döntés született – ismertette a részleteket Kardos Kálmán. Válaszából az is kiderült, hogy a közgyűlésen a magántulajdonosok által hozott döntésnek megfelelően a ház kezelője egyéni vállalkozót bízott meg a kivitelezéssel, tehát nem az IKV munkatársait. A probléma azonban megoldódni látszik, ugyanis a fák helyére új cserjéket ültetnek, és a tereprendezés is hamarosan megtörténik.