Osztálykirándulásra nyertek a legjobbak a Varga pékség rajzversenyén

– A kenyér világnapja alkalmából rendeztük meg a versenyt, amire közel hetven alkotás érkezett – mondta Varga Ferenc, a mórahalmi Varga Pékség vezetője a helyi Móra Ferenc Általános Iskola aulájában, ahol kedd délután osztották ki a legjobbaknak járó díjakat. Az ügyvezető az ünnepélyes díjátadó előtt elmondta, nemcsak a városból, hanem annak környékéről, Zákányszékről, Üllésről és Ásotthalomról is érkeztek alkotások.– Különleges élmény volt válogatni közülük, a kedd délelőtt azzal telt, hogy gyönyörködtünk a képekben a kollégáimmal. A búzaszemtől a kombájnig minden megjelent a képeken, volt, aki egy egykaros dagasztógépet is lerajzolt. Kellemes felüdülést jelentett a válogatás, ami a napi munka rutinját színesítette – magyarázta a pékség vezetője, aki beszédében a diákoknak és a tanároknak is megköszönte a részvételt.Az abszolút első, második és harmadik díj mellett kiosztották többek között a sofőrök, a mintaboltok és a pékek különdíját is. Az első helyezett a környékbeli iskolák közül a zákányszéki iskola csapata, a Móra Ferenc Általános Iskola legjobbjai az 5. b-sek, a Szent László Katolikus Általános Iskola első helyezettjei pedig a második osztályosok lettek, akik mindannyian 20 ezer forintot vehettek át a Varga pékség vezetőjétől. A díjazottak az osztálykirándulásra fordítják majd a nyereményüket.Az 5. b osztályosok négy napot dolgoztak az alkotásukon. Berkó Gergő és Sárkány Laura elmondta, sógyurmából, kartonpapírból készítették el a Varga Pékség teherautóját, mintaboltját és kis kosarakban a pékség termékeit.A kenyér világnapja alkalmából hirdetett versenyt a mórahalmi Varga Pékség. A legjobbakat kedden díjazták a helyi általános iskolában, amelynek aulájában az alkotásokat is kiállították. Fotó: Kuklis István