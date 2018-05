Ősztől tavaszig gyorsabb és olcsóbb lenne: már egy hónapot is kell várni a klímásokra

Ismét nyári időnek örülhetünk a hétvégén, ilyenkor pedig többekben már az is felmerül, hogy a délutáni órákban lehűti a felmelegedett lakását. Előkerülnek tehát a klímaszerelők telefonszámai – vagy azért, hogy a meglévő berendezést kitisztítsák üzembe helyezés előtt, vagy azért, mert megszületett az elhatározás: még egy nyár már nem fog eltelni a forró falak között.Aki azonban most hív szakembert, valószínűleg csalódni fog: nagyjából egy hónapos a várólista, vagyis leghamarabb az iskolaidő végére tudnak vállalni munkát.– A szezon igazából már február végén elkezdődött, a szerződéses partnereknek már azóta adjuk az időpontokat – mondta el Tornyi Koppány, a Dél-alföldi Klíma Kft. ügyvezetője. – Jó magyar szokás szerint azonban a lakosság jelentős hányada akkor kezd el telefonálni, amikor az első igazán meleg napok beköszöntenek. Ilyenkor viszont hiába túlóráznak a kollégák, és dolgoznak szombaton is, nem tudjuk már rövid időn belül teljesíteni az igényeket.Csak ennél az egy cégnél jelenleg száz berendezés vár szerelésre, ezek mellé jönnek a karbantartási munkák. – Utóbbiból naponta harmincat végzünk el, a szerelés viszont lassabban halad, hiszen az félnapos munka 2-3 ember részére. Ez az oka a 4-5 hetes várólistáknak – magyarázta a cégvezető.Téved tehát, aki azt gondolja, hogy lassan mindenki felszereltette már a klímaberendezést, aki akarta, gyakorlatilag folyamatosan pörgő piacról van szó. – Az építőipar jelenleg szárnyal, az új házakban pedig már általában ez ugyanolyan alapfelszerelés, mint mondjuk a mosdókagyló – fogalmazott Tornyi Koppány. – Ráadásul az elmúlt 5-8 évben komoly technikai fejlődés is végbement ebben az ágazatban: ma már olyan berendezések léteznek, amelyek a hűtés mellett teljes értékű fűtésre is alkalmasak. Így sokan vannak, akik a már meglévő berendezésüket cserélik.A szakember a karbantartási munkákkal kapcsolatosan elárulta: bár kevesen tudják, de ezek ősztől tavaszig 25 százalékkal olcsóbbak, érdemes tehát inkább akkor megrendelni. – Egyébként sem jó, ha a nyáron összegyűlt kosz fél évig áll a gépben. Ez körülbelül olyan, mintha a szennyes edényt ott hagynánk a mosogatóban. Ráadásul ha szezon előtt már minden rendben van a klímával, az első meleg napon csak annyi a teendő, hogy benyomjuk a gombot a távirányítón – fogalmazott.