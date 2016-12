Ösztöndíjat kap Kollár Martin: a SZIN egyik színpadán mutatkozhat be több ezer ember előtt

– Az Alkotó Ifjúságért Alapítvány célja a nehéz anyagi helyzetben élő, tehetséges fiatalok előmenetelének segítése. Úgy döntöttünk, Kollár Martint 250 ezer forinttal támogatjuk, amit vásárlásra, tandíjra, útiköltségre, nevezési díjra fordíthat – mondta Jávorszky Iván A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Szabó Sándor országgyűlési képviselővel, Szondi Ildikóval, az Alkotó Ifjúságért Alapítvány elnökével, önkormányzati képviselővel és Kolonics Erikával, a Szegedi Ifjúsági Napok fesztiváligazgatójával közösen jelentette be tegnap, hogy támogatják a lapunk karácsonyi jótékonysági akciójában bemutatott 14 éves, kübekházi Martint.A Kollár család – ahol az apuka közmunkás, az anyuka pedig gyógyíthatatlan beteg – minden pénzét Martin támogatására fordítja, aki zeneművésznek készül.– Reméljük, mások is kedvet kapnak a támogatásra, hogy minél több rászoruló gyermeknek nyújthassunk segítséget – tette hozzá Jávorszky. Szabó Sándor beszédében a tehetséges fiatalok felkarolásának fontosságáról beszélt, Szondi Ildikó pedig azt mondta, reméli, egyre több, Martinhoz hasonló fiatalnak tudnak segíteni.– A közeljövőben a SZIN valamelyik színpadán több ezer ember előtt mutatkozhat majd be Martin – tette hozzá Kolonics Erika.