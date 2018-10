Öt előadásra invitál a Filharmónia Szegeden

A Filharmónia Magyarország Tisza bérletének nyitó hangversenyén úgy csendül fel Mozart Requiemje, ahogy a szerző megálmodta, azaz korhű hangszereken szólaltatják meg a művet. Az Orfeo Zenekart és a Purcell Kórust Vashegyi György vezényli október 8-án a Szegedi Nemzeti Színházban.Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország Nkft. ügyvezető igazgatója a bérletet ismertető hétfői sajtótájékoztatóján kiemelte, basset kürtöt is hallhatnak a zenekedvelők, és egy orgonát is hoznak a szegedi előadásra, és a hangszereket úgy hangolják, hogy valóban úgy szólaljanak meg, mint Mozart korában.Novemberben a Nemzeti Filharmonikus Zenekar érkezik a nagyszínházba Hamar Zsolt vezényletével. A Romantikus dallamok címet viselő esten Schubert, Csajkovszkij és Bruckner darabjai csendülnek fel, többek között Kállai Ernő hegedűművész közreműködésével.A decemberi karácsonyi koncert is különleges zenei csemegét ígér, Gyivicsán György harsonaművész játszik a Szegedi Kamarazenekarral a Honvéd téri református templomban. A Magyar Állami Operaház művészei Puccini Bohéméletével érkeznek Szegedre jövő februárban, Rodolfo szerepében László Boldizsárt láthatja a közönség.A Tisza bérlet utolsó előadására áprilisban invitálnak, a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertjének szólistájaként a norvég Sigmund Groven mutatkozik be, aki ezüst szájharmonikájával bejárta a világ legjelentősebb hangversenytermeit.