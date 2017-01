Öt évig kereste a rendőrség az ablakszigetelős csalókat

Tudta?



Tarjáni panaszosunkat is csőbe húzta egy ablakszigetelő cég. 40 ezer forint előleget fizetett, és csak később vette észre, hogy az áll a papíron: „felmérési díj, elállás esetén nem jár vissza". Megkérdeztük a megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület elnökét. Horváth Károly elmondta, egyedi esetben személyesen tud segíteni. (Hétfőtől péntekig 9 és 12 óra között a szegedi Párizsi körút 8–12. szám alatt.) Általánosságban elmondta, nem az a mérvadó, mit írtak alá, hanem a jogszabály. Elállást megtagadni csak olyan speciálisan készített terméknél lehet, mint a szúnyogháló. Ha nem hívták fel a megrendelő figyelmét, hogy 14 napon belül visszakozhat, akkor annak határideje kitolódik egy évre.

Öt tanács csőbehúzás ellen



1. – Legyen óvatos a házaló vállalkozókkal! – szól Illés Attila, az Alföldablak Kft. ügyvezetőjének első tanácsa. Az ő cégükéhez nagyon hasonló névvel is házalnak megyénkben Pest megyei kalandorok.

2. Informálja le a vállalkozást! Van-e irodája, telephelye, honlapja, elérhető telefonszáma.

3. Kérjen referencia-telefonszámot és -címet, ahol ön előtt dolgoztak! Ha nem kap, legyen gyanús!

4. A helyszíni megoldásra mindig gyanakodjon!

5. Az utólagos ablak- és ajtószigetelés kókányolás a szakember szerint. A harminc-negyven éves nyílászáróknak ugyanis minden tartozéka annyira elöregedett, elvetemedett, hogy azokat érdemesebb cserélni.

– Olvastam az ablakszigeteléssel becsapott nyugdíjas asszony esetét . Én is megjártam ugyanígy egy másik céggel öt éve. Pénteken lett vége a rendőrségi ügyünknek – hívta szerkesztőségünket a belvárosban lakó Edina. A fiatal nő albérletben lakik egy téglablokkos garzonban, ahol hosszabb távra rendezkedtek be a férjével. Ők nem szórólapnak, hanem egy megnyerő modorú üzletkötő rábeszélésének dőltek be.Jól hangzott, hogy a két régi fakeretes ablakukat és az erkélyajtót 90 ezerért speciális technikával szigetelik. 20 ezer forint előleget fizettettek velük, amit – utóbb kiderült – olyan átvételi elismervényen vettek át, amin egyben szerződést is kötöttek. Szigetelni két kigyúrt fickó érkezett flexszel, olcsó gumiszalaggal, szilikonspray-vel. Edina szóvá tette a hanyag munkát, de mert egyedül volt otthon, inkább fizetett. Végül számlát is csak a hazaérkező férj tudott kicsikarni belőlük. A budapesti bélyegző alapján Edina az internetes közösségi oldalon miskolci vállalkozókat talált. És egy olyan csoportot, ahol a károsultjaik leveleztek nagyjából háromszázan.Kispénzű időseket és fiatalokat vertek át, akiknek a 200-300 ezer forintos nyílászárócsere túl sokba került volna, de a töredékéért ajánlott szigetelésre odaadták az utolsó fillérjüket. A csoport azóta eltűnt az internetről. Edináék ablakai nemcsak csúfak, hanem azóta be is süvít rajtuk a szél. Úgy számol, nagyjából havi kétezer forinttal többet költenek a gázfűtésre.Edina a fogyasztóvédelemhez fordult, de a leveleket át sem vette a cég, a békéltető tárgyaláson pedig nem jelent meg. Olvasónk bejelentést tett az adóhivatalnál, de az nem talált semmit. A rendőrség a feljelentése alapján nyomozott. Előbb öt másik szegedi esettel, majd országosan még tizenkettővel vonták össze az ügyét. Pénteken kapott tájékoztatást, hogy a nyomozást felfüggesztették, mert a céget három éve eladták, az új tulajdonost nem találják.Az eset pikantériája, hogy tavaly ősszel megint kopogtattak Edináéknál. Amióta átverték, automatikusan mindenkit elzavar, a két férfival is így tett. Más cégnevet mondtak ugyan, de a közösségi oldalon a korábbihoz vezettek a szálak. A fiatal nő lemondott róla, hogy rendes nyílászárói lesznek vagy visszaszerzi a pénzét. Az átveréssorozatot akarja megállítani. Mert azt is látta az interneten, hogy a csalók a buherálási akcióik után Floridában nyaraltak.