Öt gyereknél kezdődik a nagycsalád Ópusztaszeren

– Hétgyermekes család is jelentkezett a hirdetésünkre – közölte Ópusztaszer polgármestere. Makra József azt is elárulta, hogy jelenleg is egy üresen álló házat újítanak fel, de már kettőben laknak is olyanok, akik a nyáron közzétett hirdetésre jelentkeztek. Július óta a község honlapján keresnek nehéz helyzetbe került, akár lakhatás nélkül maradt nagycsaládosokat, vagy olyanokat, akik nyugalomra vágynak. A hirdetményben szerepel az is, hogy ötgyermekeseket, illetve annál több gyermeket nevelő családokat várnak.



– Mivel van bölcsődénk, óvodánk, iskolánk is – magyarázta a polgármester –, a gyermekek elhelyezésével nincs gond, sőt, ezzel az intézmények megmaradását is biztosíthatjuk.



Időről időre üresen maradnak házak az 1500 lelkes faluban, a polgármester elmondása szerint nemrégiben egy család külföldre költözött a férj munkája miatt, de előfordult, hogy árverésen vásárolt ingatlant a helyi önkormányzat.



Információink szerint itt talált otthonra az a nyolcgyermekes család is, amelyről lapunkban is többször írtunk már. Korábban Dócon éltek, mindig nagyon nehéz körülmények között. A család Nyíregyházáról költözött Csongrád megyébe, mert a családfő itt talált munkát.



A polgármester azt is elmondta, hogy a településen működő pszichiátria, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, valamint a helyi önkormányzat is alkalmazhatja a betelepülőket, de akár a közfoglalkoztatásban is el tudnak helyezkedni a jelentkezők.