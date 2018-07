Öt kábítószer-árussal szemben emeltek vádat

A vád szerint a harminckét éves, elsőrendű vádlott 2016 nyarán 200 gramm kannabiszhoz jutott, amelyet 320.000 forintért eladott a huszonnyolc éves, másodrendű vádlottnak. A két vádlottat a harmadrendű, harmincegy éves vádlott ismertette össze. Az értékesített marihuána hatóanyag tartalma nem haladta meg a csekély mennyiség felső határát, annak mintegy hat százaléka volt. Az elsőrendű vádlott 2016-ban több alkalommal a negyedrendű, harmincéves vádlottnak is értékesített kannabiszt, összesen mintegy 80 grammot.



A másodrendű vádlott lakásán 2017 márciusában tartott házkutatás során amfetamin, valamint kannabisz került elő, az amfetamin hatóanyag tartalma meghaladta a csekély mennyiség felső határát, annak mintegy 460 %-a volt.

A negyedrendű vádlott saját maga részére kábítószert is előállított, amfetamin készítéséhez szükséges berendezési tárgyakat és vegyi anyagokat szerezett be, amelyekkel amfetamint készített.



Az ötöd rendű, harminchárom vádlottat 2017 márciusában a munkahelyén vonták rendőri ellenőrzés alá, amely során „extasy" tablettát találtak nála. A kábítószer tiszta hatóanyag tartalma meghaladta a csekély mennyiség felső határát, annak mintegy 140 %-a volt.



A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség az elsőrendű vádlottat kábítószer-kereskedelem bűntettével, a másod, negyed,- és ötöd rendű vádlottakat kábítószer birtoklása bűntettével, a harmadrendű vádlottat bűnsegédként elkövetett kábítószer-kereskedelem vétségével vádolja.



Az ügyészség a kábítószer kereskedelemmel foglalkozó elsőrendű vádlottal szemben börtönbüntetést, valamint a bevételéként elért 320.000 forintra vagyonelkobzást indítványozott, a másod, negyed, - és ötöd rendű vádlottakkal szemben felfüggesztett börtönbüntetés, míg harmadrendű vádlottal szemben közérdekű munka kiszabására tett indítványt.



A vádlottak bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.