Öt órát dolgoztak a Szabadság úszóházon, mire megszabadították a hordaléktól - Uszadékkal küzdött a Jégvirág

Kedden tíz óra előtt nem sokkal érkezett meg az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) Jégvirág V. nevű jégtörő hajója egy csónak kíséretében, hogy megszabadítsák a hatalmas mennyiségű uszadéktól először a DOKK nevű szórakozóhelyet, majd a Szabadság úszóházat. A Tisza folyamatosan apad, a rakpartot is megnyitották a forgalom előtt.– Orral nyomd meg, kimegy az – kiabáltak a Huszár Mátyás rakpartról a csónakban ügyeskedő kollégáiknak az Ativizig munkatársai az egyik hosszabb fatörzsre mutatva, de végül nem ment ki, a DOKK bejárója alatt elúszva fennakadt a folyóhoz vezető lépcsőkön, a kacsák legnagyobb örömére, akik így új pihenőhelyet kaptak.A munka menete látszólag egyszerű volt: egy acélsodronyt rögzítettek egy vastagabb faág vagy fatörzs köré, majd a hajóval kirántották, és húzta magával a kisebb fadarabokat. – Ez kemény lesz, ezt megnézzük. Ti is gyertek ki, mert visz a fenébe! – hangzott egy másik jó tanács, amikor a DOKK-osok és az ativizigesek más megoldás nem lévén az uszadékszigeten egyensúlyozva közelítették meg a nagyobb fadarabokat, hogy ráérősítsék a sodronyt. A Jégvirág füstöt okádva erőlködött, majd egy jókora darab, egybefüggő hordalék recsegve-ropogva elszabadult.Miután ezzel végeztek, a jégtörő az úszóházhoz rögzítve nagy gázzal sodrást adott a víznek, hullámokat keltett, így az alatta lévő hordalék egy része is kiszabadult.A följebb lévő Szabadság úszóházon, ahol a DOKK-hoz képest az uszadék tízszerese akadt fenn, már reggel óta készültek a munkálatokra.– Már kinéztük, melyik fatörzsre kell majd kötni a kötelet – mutatott egy keresztben álló jókora fadarabra Klivényi Károly, a Szabadság úszóházat üzemeltető vízi-, tömegsport- és szabadidő-egyesület elnöke.– Az a baj, hogy az úszómű alja is tele van. Az itt látható uszadéknak a háromszorosa van alattunk, amit majd nyáron apránként lökdösünk ki, a deszkákat felszedve – tette hozzá.A hajó kapitányának is értenie kellett a dolgát, mert ha csak nagy erővel megrántja, csak azt a fát húzza ki, amit rögzítettek. Rövid tanakodás és ügyeskedés után sikerült a korábban kinézett fatörzset rögzíteni a hajóhoz, amit az ismét erőlködve húzott ki a sodorvonalba. A hatalmas uszadékszigetet egészen a Belvárosi hídig kísérte a hajó és a csónak, ott tudták csak leakasztani róla biztonságosan az acélhurkot.A Szabadságon, amely 1962-ben Mohácson épült, órákig dolgoztak az egyesület és az Ativizig munkatársai, mire megszabadították az uszadéktömegtől. – Öt órát kínlódtunk vele. Mivel a Jégvirág óradíja 45 ezer forint, sajnos erre megy el a társaság pénzének nagy része – tette hozzá az úszóházat üzemeltető egyesület elnöke.