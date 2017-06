Öt társasházi tűzesetből kettőben égett le a lakás

Időzített bomba



1972-ben Zuglóban heten haltak meg egy paneltűzben, azóta számos tűzvédelmi előírást kell betartani egy épületben. 2012 után is szigorodtak ezek az előírások, aminek következtében felére csökkent összességében a tűzesetek száma. A fővárosi egykori Volga Szállót öt évvel ezelőtt lebontó cég projektvezetője, Magyar Csaba szerint a panelépületek akár száz évig is állhatnának, de az elektromos berendezések korszerűsítése nem várhat. 2016. május 26-án egy óra alatt három paneltűzhöz riasztották a tűzoltókat Budapesten.

Maradt a régi vezeték

Dávid Zoltánék az egykori kiégett lakás alatt laknak. Az elektromos dobozt kicseréltették, de a falban még a régi alumíniumvezetékek futnak. Fotók: Karnok Csaba

– Öt tűzeset volt a házban, csak kettőben égett ki a lakás – nemrég Szarka Miklóséknál is kigyulladt az elektromos doboz az előszobában – meséli a férfi annak a háznak az első emeleti lakásában, ahol nyolc évvel ezelőtt kiégett egy lakás elektromos hiba miatt.A férfi szerint nagy traumát okozott a tűzeset, de az előszobában tönkrement a linóleum és a fal is. Szarkáék most felújítják a lakást, ezzel együtt kicseréltették a régi alumíniumvezetékeket és az elosztótáblát is. – Százhatvanezer forintot fizettünk az átszerelésért – mutatja a lánya lakásában a falon kívül „becsomagolva" elvezetett rézvezetékeket Szarka Miklós A szomszédos lakásban élő Gál Péter egy éve lakik a házban, most jött össze a pénz a lakás teljes felújítására. A vezetékeket is teljesen kicseréltetik.2009 szeptemberében a Csongrádi sugárút 63. alatt égett ki egy nyolcadik emeleti lakás. A tüzet a falban futó aluvezeték elöregedése okozhatta.– A biztosító még a kormos vízzel átitatott padlószőnyeg cseréjét is alig akarta kifizetni – Dávid Zoltánék a kiégett lakás alatt laknak, akkoriban az ő otthonuk is teljesen lakhatatlanná vált. A férfi az elektromos dobozt kicseréltette, de a falban még a régi alumíniumvezetékek futnak. – Százezres tétel lenne annak a felújítása – magyarázza Dávid Zoltán

Mindennaposak a kisebb tüzek

Szarka Miklósék elvégeztették a lakás elektromos hálózatának felújítását. Az új vezetéket a falon kívül, kábelcsatornába húzták be.

– Vannak gépészeti felújításra kiírt pályázatok a társasházak számára is, de azok a közös helyiségekben lévő hálózatra vonatkoznak. A magánlakások elektromos rendszerének a felújítása a lakók dolga lenne.– Nem minden esetben kell kihívni a tűzoltókat, a kisebb tüzek gyakoriak – mondja Bite László . A panelek hálózatára specializálódott villanyszerelő szerint elöregedtek a házgyári lakásokba szerelt alumíniumvezetékek, de nem kell feltétlenül egyszerre az egész hálózatot rézre cserélni a biztonságosabb működéshez. – Egy-egy kisebb karbantartással, ami pár ezer forintos tétel, már csökkenthető a veszély – a szakember szerint az elosztótábla és a konnektorok karbantartásával is előbbre lennének a lakástulajdonosok. – A teljes biztonságot persze a teljes felújítás jelenheti, mivel jómagam egyedül dolgozom, ez egy-két hétig is eltart.

Lázár a tűzvédelemről

A villanyszerelő szerint egyébként is egy miniszteri rendelet írja elő a hatévenkénti érintésvédelmi ellenőrzéseket, de erről kevesen tudnak.– Ha lemállik a falban futó alumíniumvezeték szigetelése, megjelenik a szivárgó áram. A fejlesztés időszerű, de csak a lakó megrendelésére lehet elvégezni – mondta a villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló lapunknak már 2014-ben. – Sok a probléma, a pénz viszont kevés – tette hozzá a lakásszövetkezeti elnök három évvel ezelőtt írt cikkünkben. Azóta sem történt semmi.A panelek elérték életciklusuk végét – a promenad.hu közölte Lázár János , a Rádió 7 műsorában pénteken tartott fogadóórájának leiratát. A miniszter szerint a tűzvédelem jelenti az egyik legnagyobb gondot, de fontos, hogy minél gyorsabb megoldást találjanak az érintésvédelem és a villamos hálózat korszerűsítésére is.