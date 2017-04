Ötezer forintos büntetés jár az elfagyott vízóráért

Van, aki elnézőbb



– Az Alföldvíz az órák elfagyásáért nem számol fel kötbért, a társaság csak súlyos esetekben él ezzel a lehetőséggel – tudtuk meg – Az Alföldvíz az órák elfagyásáért nem számol fel kötbért, a társaság csak súlyos esetekben él ezzel a lehetőséggel – tudtuk meg Diós Zsolt PR-irodavezetőtől. Például ha a felhasználó a mérő hitelesítését vagy cseréjét nem teszi lehetővé. De szigorú a szolgáltató akkor is, ha illegális csatornahasználatot észlel, illetve a szennyvízhálózatba valaki csapadékvizet vezet be.

A leghidegebb téli napok után megszaporodott a munkája a Szegedi Vízmű szakembereinek.

– Nem elég, hogy majdnem 13 ezer forintot kellett fizetnünk az elfagyott vízmérőóra cseréjéért, kaptunk egy értesítést és egy 5000 forintos számlát is büntetésből – kereste meg szerkesztőségünket felháborodott olvasónk, Novák Györgyné . A levél tárgya: kötbérigény-érvényesítés. Azért, mert nem óvta meg a fagyástól a vízóráját, még pluszban fizetnie kell a szolgáltatónak.A vízmű levele indoklást is tartalmaz, és egy kormányrendeletre hivatkozik. Az ügyfél szerződést szegett azzal, hogy a „vízmérési hely karbantartásáról, a fogyasztásmérő elfagyás elleni védelméről nem gondoskodott". Így a szolgáltató az óracsere díján felül kötbért érvényesíthet.– Társaságunk üzletszabályzata, illetve a közszolgáltatási szerződés tartalmazza a szerződésszegés eseteit és annak következményeit, benne a kötbérfizetési kötelezettséget – tudtuk meg Balaton Krisztinától, a vízmű kommunikációs vezetőjétől. Kiderült, a kötbér mértékét az üzletszabályzatban kell rögzíteni, amit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal mint felügyeleti hatóság fogad el.

Olvasónk aknájában már téli öltözéket kapott a vízóra.

– A vízmérő a szolgáltató tulajdona, s azzal, hogy a felhasználó nem gondoskodott a fagy elleni védelemről, szerződésszegést követett el, és kötbérfizetési kötelezettség is terheli – ismétli a levélben is megfogalmazott érveket Balaton Krisztina. Megtudtuk, március 29-éig a vízműnek 320 elfagyott mérőóra jutott a tudomására. A másik megyei szolgáltatónál, az Alföldvíznél ezres a nagyságrend.– Hívtam telefonon az ügyfélszolgálatot, és bár nem szoktam, kicsit felemeltem a hangom – folytatja a történetet olvasónk, akinek külföldön dolgozó fia lakik a Zsámbokréti sor 8. szám alatti családi házban. Elmondta, jelezték neki, hogy korlátozhatják a vízszolgáltatást, ha nem fizeti be az 5000 forintos csekket.

– Tény, régen volt már ilyen hideg telünk, és az év elején nem lakott itt senki, de ugyanilyen vízóraaknában Újszegeden, ahol én élek, nem fagyott el az óra – magyarázza Novák Györgyné a masszívnak látszó betonépítmény felett. Ráadásul a külföldön dolgozó fiú vízvezeték-szerelő, de álmukban sem gondolták volna, hogy ez előfordulhat velük.– Nem is az 5000 forint, de az óracserével együtt már sok a közel húszezer, miközben a Nemzeti Eszközkezelőnek 13 ezret kell fizetnünk havonta – érzékelteti az összeg nagyságát Novákné. Megtudjuk, 7 millió forintos svájcifrank-hitel fogott ki a családon, nem volt más választásuk, mint felajánlani a házat az eszközkezelőnek. – Remélem, egyszer majd vissza tudják venni a fiamék, hazaköltöznek, és én is többet látom majd nemrég született unokámat – bizakodik Novák Györgyné.