Ötezer kutya tűnt el három év alatt Szegedről

30 ezres bírság



Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztását a hivatal ellenőrizheti – különösen állatvédelmi eljárási ügyekben –, és bejelentés hiányában akár 30 ezer forint állatvédelmi bírságot is kiszabhatnak az eljárásban.



Szanit már kétszer regisztrálták



Karácsony Ernőné tavaly és 2013-ban is bejelentette Szanit az ebösszeíráson. Elmondta, a nyolcéves staffordshire terrierjének nagy a mozgásigénye. A nyugdíjas nő, aki egy újszegedi társasházban él, naponta ötször viszi le sétálni Szanit. Már nagyon várja, hogy elkészüljön az újszegedi ligetben a kutyafuttató.

Bár tavaly május 1. és október 31. között volt Szegeden az ebösszeírás, sok kutyatartó nem jelentette be az állatát. A városban legutóbb 2013-ban írták össze az ebeket, akkor 13 ezer kutyát vallottak be Szegeden. Most kicsivel több mint 8000 kutyát jelentettek be. Ezért az önkormányzat továbbra is várja az ebtulajdonosok jelentkezését.Valamennyi Szegeden tartott kutyát be kell jelenteni, mérettől, kortól, fajtától függetlenül. Így a mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a 2013-as ebösszeírás alkalmával már regisztrált kutyákat is. Az ebtulajdonosoknak vagy ebtartóknak egy formanyomtatványt kell kitölteniük, amely a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatain, az önkormányzat dorozsmai, szőregi és tápéi kirendeltségén szerezhető be, de letölthető az önkormányzat honlapjáról is. Azoknak az ebtartóknak, akiknek a 2013-as ebösszeírást követően elpusztult a kutyájuk, vagy elajándékozták kedvencüket, ezt az információt – az állat beazonosítását elősegítő adatok megadásával – szintén célszerű bejelenteniük az ügyfélszolgálatokon, kirendeltségeken.Hogy miért fontos a kutyák regisztrációja? Mert kóbor kutya esetén könnyen megállapítható a nyilvántartás alapján, hogy ki az állat gazdája, így visszajuttatható hozzá. Ha pedig valakit megharap egy kóbor kutya, az önkormányzat azonnal rendelkezik információval a tulajdonosról, az oltásról, illetve a kutyát ellátó állatorvosról.