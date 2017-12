Ötfős tudóstestület dönt az évi 3-400 keresztnév-kérelemről: Filadelfia is van Csongrád megyében

Mária – és László – országa

Éva férje spanyol, Spanyolországban élnek, kisfiuk: Pablo. Fontos szempont volt, hogy ezt Évi édesanyja is ki tudja mondani. Családi fotó

Kamaszokból álló néptánccsoport az üllési Déryné Kulturális Központ színpadán népi játékot ad elő. „Fordulj, fordulj, kicsi szék! Nem fordulok! Mit vársz? Csókot! Kitől? Patriktól!" Ezután még a Noémi, a Tekla és az Ottó név figyelmezteti a nézőt: ez itt nem egy XIX. századi székelyföldi fonó, hanem a XXI. századi Magyarország.Százötven éve is biztosan a családi, közösségi hagyományok, vagy a divat alapján választottak nevet a gyereknek. Legföljebb az utóbbi hatás még szerényebb volt. 1955 és 1964 között a leggyakrabban Máriának, Erzsébetnek, Évának, illetve Lászlónak, Istvánnak, Józsefnek nevezték el az újszülötteket. 1975 és 1984 között az Andrea, a Krisztina és a Katalin, illetve a Zoltán, a Gábor és a László volt a legnépszerűbb a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságának adatait feldolgozó magyarnevek.hu internetes oldal szerint.

1998 óta tart a névshow

Lázár Ervin a keresztapa

Márton – hetedíziglen



Hogyan adott nevet a gyerekének? A közösségi oldalon feltett kérdésre érdekes válaszok érkeztek.



Pál: A feleségemnek nagyon tetszett Cseh Tamás dala „a ravaszdi Shakespeare Williamről", ezért lett Vilmos az első. A következők Zsigmond és Mihály, ezek szép, hagyományos nevek.

Tamás: Nagyon örültünk, amikor 26 éve kitaláltuk a Soma nevet. Kedves volt, ritka. Megkapta az Andrást is, ha a Soma nem tetszene neki, de tetszik.

Adrienn: A nagyobb a bátyám után lett Attila, a kisebbiknél a rokonságot is megszavaztattuk. Végül a férjem egy éjjel, a sötétben kimondta: Vince!

Attila: Csenge Enikő. Fontos szempont volt, hogy MAGYAR nevet adjak neki.

Éva: Spanyolországban élünk, a férjem spanyol. Nemzetközi neveken gondolkodtunk, aztán megtetszett a Pablo. Csodaszép, és itt nem túl gyakori, mert a hagyományos nevek most nem menők – és ami nagyon fontos szempont volt: anyukám is ki tudja ejteni!

Etelka: A hagyomány döntött: az elsőszülött fiú már hetedíziglen Márton. A második apukám tiszteletére lett János.

Péter: Ha lesz fiam, a Milán nevet adom neki. Tetszik, és a kedvenc focicsapatomat is így hívják.

Ágnes: Az én lányom majdnem Mercédesz lett, de sikerült meggyőzni apukát, így lett Sarolta. Fiamnak a Mór nevet szerettem volna adni, de apuka élt vétójogával (a Mercédesz miatt), így lett Bálint.

Kamilla: Férjem kérésére lett a lányunk Rebeka. 13 évesen választotta a Bibliából. Sokat kellett várnia, de valóra vált egy álma.

Marianna: A Love story főszereplője Oliver Barrett volt... Vagyis Olivér.

Csaba: Mindenki szeretné, ha a gyereke nevét megjegyeznék az emberek, mi ezt a célt nem a Kevinnel akartuk elérni. Rezső Pál lett a kisfiunk. Utoljára a 30-as években adták tömegesen a Rezső nevet, ez egy tudományos dolgozat tetején is jól mutat.

A tavalyi legnépszerűbb tíz-tíz név listája is tanulságos: Hanna, Anna, Jázmin, Zsófia, Zoé, Lili, Boglárka, Luca, Emma, Léna – illetve Bence, Máté, Levente, Dominik, Marcell, Dávid, Ádám, Noel, Dániel, Milán. A mindennapokban azonban sok, korábban nem hallott, különleges névvel találkozunk.– Évente átlagosan 300-400 névkérelem érkezik – válaszolta kérdésünkre Raátz Judit, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa. – A kérvények száma azután kezdett nőni, hogy megjelent 1998-ban a Ladó–Bíró: Magyar utónévkönyv, mert akkor abból lehetett választani. Ez nem volt elég a szülőknek, és mindenki próbált újat keresni, kérvényezni.Az MTA ötfős testülete minden évben összeül, és dönt a kérvényekről. Jó néhányat elutasítanak. Így járt például legutóbb a Táblácska, a Cukorka, a Balaton, valamint a Főni – ez a főnök becéző formája lett volna. Azért mégis lehet a bizottsági tagok szívére hatni. Erről tanúskodik egy inkognitóját megőrző Csongrád megyei apuka beszámolója. Kislányuk úgy kaphatta meg külön engedéllyel, második névként a Filadelfiát, hogy a felesége kétségbeesett, szenvedélyes választ írt az elutasító végzésre.2017-ben is engedélyeztek egy sor különleges nevet. Ezek alapján leszűrhető, hogy az ősmagyar hagyományőrzés – és -teremtés – továbbra is kitartó divat: most már lehet az újszülött kislány Árpádina, Hunorka, Mátka, a fiú pedig Apaj, Barakony, Fajsz, Karcsa, sőt: Kövecs és Vérbulcsú. Az angolszász, olasz vagy francia hangzású, a média hatására honosított nevek – Ájlin, Dzsindzser, illetve Brájen, Dzsúlió, Dzsasztin, Enrikó, Fernándó – mellett vannak antik hangzásúak is: Agrippina, Annunciáta, Immakuláta, Baucisz, Skolasztika, avagy Agamemnon, Aurélián, Hannibál, Kerubin, Koriolán. A Közel-Kelet hangulata is jelen van, valószínűleg az onnan érkezett, vagy keleti gyökerű családok hagyománytisztelete révén: Hatidzse, Szengláhák, Vrindávani, továbbá Ariel, Benája, Cvi, Malakiás, Melkisédek, Naftali, Nárajan.És vannak egészen különleges szülői szándékot jelző újítások: Áldáska, Balzsam, Barack, Bogárka, Életke, Eperke, Fahéj, Hófehérke, Őzike, Pintyőke, valamint Erdő, Erős, Hárs, Gida, Kardos, Vulkán. És az irodalom is biztosan hat még a fiatal házasokra. Ezt jelzi például a szintén újonnan engedélyezett, kislánynak adható Maminti név. Lázár Ervin meséskönyvében, A Négyszögletű kerek erdőben a kicsi, zöld tündért hívják így.Vannak olyan hagyományok, amelyek a névadásban nem élnek tovább. – Külön szlovák keresztnevek nem jellemzőek – mondta lapunknak Radó-Hájas Dóra, a pitvarosi polgármesteri hivatal munkatársa. – A községben az utóbbi pár évben ezek a nevek fordulnak elő leginkább: Bendegúz, Hanna, Maja, Milán, Krisztofer, Jázmin, Lili, Sebestyén, Bence, Korina.Azt nem tudtuk leellenőrizni, igaz-e, de az internetes közösségi oldalon makacsul tartja magát a meggyőződés: Magyarországon a leggyakoribb női keresztnév még mindig a Józsefné.