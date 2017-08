Öthalmisnak lenni életérzés - Már csak a várólistára lehet jelentkezni a szegedi kollégiumokban

Demeter Dominik Gábor az Öthalmi kollégium lakója. Fotó: Borbola Lilla

Bár még nem dolgozták fel teljesen a jelentkezéseket, de azt már látni, hogy az idei őszi tanévre is nagy az érdeklődés a Szegedi Tudományegyetem 13 kollégiumában lévő 3802 férőhely iránt. Az előző félévnél kicsit több felsőéves, azaz 2377 fő, és kicsivel kevesebb gólya – összesen 1150 fő – adta be a jelentkezését a következő félévre.A hallgatók főként szociális helyzetük alapján szerezhettek pontokat az 500 pontos felvételihez, de a tanulmányi eredmény és közösségi munka is pluszpontot jelent. Kari és karközi kollégiumokba lehetett jelentkezni. Akit nem vettek fel helyhiány miatt a kívánt intézménybe, annak sincs minden veszve: várólistára kerülve még be lehet jutni üresedés esetén.

Mindenki maga után mosogat. Fotó: Borbola Lilla

A jelenlegi feldolgozottság alapján több mint százan vannak már ezen a listán. A legtöbb kollégium azonban még szinte üres, mert a beköltözés csak ezután kezdődik. Mozgás azért van: sokan maradtak a nyárra.– Egyrészt a munka miatt, másrészt a város miatt maradtam itt a nyárra, mert nagyon megszerettem itt – mondta a bajai Demeter Dominik Gábor, aki már harmadik éve lakik az Öthalmi Diáklakásokban, és két társával osztozik egy szobán, konyhán és fürdőszobán.

Még legalább ennyit tervez itt: miután befejezte az angol–történelem tanárszakot, közgazdaságot és programszervezést szeretne tanulni. Ő már nyugodt: továbbra is maradhat a diákotthonba

Tisztaság van a fiúlakásban. Fotó: Borbola Lilla

– Kint van a városból, az tény, de nem akartam negyven emberrel osztozni a fürdőszobán, és itt egy kollégium áráért apartmant kapunk – folytatta Dominik.Mint mondta, öthalmisnak lenni egy életérzés, és neki nem probléma bejutni a városba a Budapesti útról. – Nem vagyok egy problémázós típus, ha hangos a zene, akkor arra bulizok, de van tanulószoba is, ha kell. Egyébként életem legnagyobb bulijai is itt, a kollégiumban történtek meg, ráadásul az irodán mindenben segítenek nekünk – érvelt Dominik az Öthalmi kolesz mellet.

Hiába hívták már többször a barátai albérletbe, inkább maradt, mert amellett, hogy szeret itt lakni, anyagilag is jobban jön ki – 9320 forintot fizet havonta a lakhatásáért.Ez egyébként a legalacsonyabb kollégiumi díj jelenleg, míg a legdrágább 16 ezer 500 forint. Hogy kinek mennyit kell fizetnie, az a felvételi pontszám alapján dől el. Dominik nem problémázós típus: mindennek tud örülni, és szívesen lakik együtt másokkal.