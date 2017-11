Öthetes csúszással készült el a felújítás, de hétfő hajnalban újra kinyit a sportuszoda

– Rendben lezajlott a műszaki átadás, a használatbavételi engedélyt megkaptuk. Hétfő reggel fél 6-tól újra várjuk vendégeinket – nyilatkozta az újszegedi sportuszoda felújításáról érdeklődésünkre Szabó Mihály . Az üzemeltető Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette: megvannak a nyitáshoz szükséges vízvizsgálati eredmények is, amelyeket a tisztiorvosi szolgálat készített el.A városi cég vezetőjétől megtudtuk, minden a tervek szerint újult meg. Többször írtunk róla, hogy június 6-án zárt be az újszegedi sportuszoda, és négy hónapra tervezték a felújítását . Eredetileg október 12. lett volna az újranyitás dátuma, ehhez képest öthetes csúszással kapják vissza egyetlen téli úszóhelyüket a szegediek. A beruházó klub és a kivitelező Ferroép Zrt. tájékoztatása szerint a határidő-módosítás oka, hogy előre nem látható műszaki problémákat kellett megoldaniuk. Emellett az elrendelt többletfeladatok is egyértelműen több időbe teltek.A Szegedi Vízipóló Suli volt a megrendelője a rekonstrukciónak, hiszen a klub tao-támogatásának felhasználásával zajlottak a munkálatok. Egész pontosan az egyesület támogatása 207 millió forint volt az összesen bruttó 380 millió forintos összköltségből. Az önkormányzat 173 millió forinttal járult hozzá. A pénzből felújították a medencék összes közművét és a környező burkolatot, illetve a zuhanyzókat. Átalakították a légtechnikát és a vészszellőztetést, valamint újak a startkövek, a kandeláberek és a sátor.