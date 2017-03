Ötödével többen érdeklődnek, de még így is kevesen: sokan azt sem tudják, mi az a magáncsőd

Vagyonfelügyelő oszthatja be a jövedelmet

Számoljunk!

Tiszai Tímea a devizahitelesek egy csoportjával együtt a kedvező ítéletre vár. Archív fotók: Frank Yvette

– Az én zsebemben ne turkáljon senki – Tiszai Tímea és több, hitelei miatt pereskedő társa a törvényesség visszaállítását szeretnék, ahogy ezt szegedi csoportjuk a szerdai fővárosi tüntetésen való részvételükkel alá is támasztotta.Többen viszont még csak nem is hallottak a családi csődvédelem lehetőségéről. Hiába kerestünk olyan adóst, aki beszállna, nem jártunk sikerrel. Pedig a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján négy hónapra 130 körüli végrehajtást tűztek ki Csongrád megyében, amelynek egy részét éppen a banki hitelek miatt indították. Úgy tűnik, a pereskedők abban bíznak, hogy számukra kedvező ítéletek születnek.Tavaly október óta nemcsak a bedőlt devizahitelesek, de más típusú tartozással, még fel nem mondott hiteltartozással is el lehet indítani a családi csődvédelmet. Az kezdeményezheti az eljárást, akinek legalább kétmillió, de legfeljebb hatvanmillió forintos adóssága van, amely nem haladja meg az adós vagyonának kétszeresét. Egy vagyonfelügyelő oszthatja be az adós jövedelmének az öregségi nyugdíj másfélszerese fölötti részt, tehát öt éven át a család nagyjából 43 ezer forint fölött rendelkezhet szabadon.Alapvető feltétel, hogy legyen rendszeres jövedelme a családnak. Azt is vállalni kell, hogy a tartozás 7,8 százaléknak tizenketted részét öt éven át törlesztésként megfizetik a hitelezőknek. Adott esetben az állam 3,8 százalékkal besegíthet.Az országban eddig 642 adós vágott bele, Csongrád megyében 250-300 az érdeklődők száma, ami az ősszel bevezetett enyhébb feltételek miatt 10-20 százalékkal nőtt.Ha a tulajdonos adóssága ötmillió forint, akkor havonta körülbelül 32 ezer forint törlesztést kell megfizetnie öt éven át. Ez két minimálbéres jövedelem esetén még akár lehetséges is, de ebből még ki kell gazdálkodni a rezsit is. Ez persze csak egy nagyon hozzávetőleges számolgatás, de feltételezhetően egy ennél magasabb jövedelemmel rendelkező család valahogyan eddig is ki tudta szorítani a törlesztéseket.

Sokan azt sem tudják, mennyivel tartoznak

Ha meg kevesebb folyik be a kasszába, akkor be sem kerülhet a csődvédelembe, hiszen feltétel, hogy az adósság 7,8 százalékát havi lebontásban törleszteni kell. Sokaknak azonban ötmillió forintot meghaladó az adósságuk. Akár olyan abszurd helyzet is kialakulhat, hogy Vera, akiről lapunkban azt írtuk, hogy lényegében ötször fizeti ki garzonját, mostani 45 ezer forintos törlesztőrészlete 60 ezerig is felkúszhat, igaz, öt év elteltével elengedik az akkor fennmaradó tartozásának 95 százalékát (2016. május 8.: Veronika ötször fizeti ki garzonlakása árát).Így nagyjából akkora összeget engednek el a végén, mint amekkorával a forintosításkor megnőtt a tőketartozása. Persze csak akkor jelentkezhetne, ha már lassan bedőlne a hitele, mert megfelelő jövedelem híján nem tudja fizetni a részleteket. Róka fogta csuka, csuka fogta róka.Átlagosan 100-150 ezer forint közötti jövedelemmel rendelkeznek a jelentkezők – a Csongrád Megyei Kormányhivataltól kapott tájékoztatás szerint az eladósodás legnagyobb részben még mindig a devizahitelekből fakad – írta lapunknak a kormányhivatal. Azt is hozzátették, hogy a megugró törlesztőrészleteket sokan más hitelekkel próbálták kiváltani, és talán ennek következtében a jelentkezők negyede azt sem tudta, hogy valójában mekkora a tartozása.Egyébként két héttel ezelőtt Szabó Sándor szegedi képviselő is felszólalt a parlamentben. Szerinte a 626 millió forintból kiépített csődvédelmi intézmény elbukott.