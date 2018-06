Ötösre vizsgázott, szakács lett Szabi - Bebizonyította: vakon is helytállhat az ember a konyhában

– Egy ételsort kellett elkészítenem a vizsgán: bevert tojást Hadik-módra, parajos harcsafilét petrezselymes burgonyával és meggyes rétest. Ahogy az elméleti vizsgákon, erre is ötöst kaptam

– Ezt Gábor találta ki: nagy méretű pogácsaszaggatót állítunk bele a serpenyőbe, abba simítom bele a darált húst, így megfelelő

– Amikor a gyakorlati vizsgám után megmondták, hogy nagyon jó lett, elérzékenyültem – idézi fel a múlt hét számára legfontosabb eseményét Kurucsai Szabolcs . A lapunk által az Év Embere-díjjal is elismert kisteleki férfi, a vak és látó emberek közötti kapcsolatokat építő Árboc Egyesület elnöke tavaly döntötte el, hogy cipész és masszőr szakmája mellé elvégez egy esti tagozatos, egy éves képzést a Hansági Ferenc szakképző iskolában. Jó ideig keresett, de nem talált olyan éttermet, ahol vállalták a gyakorlati képzését 384 órában.Nem vallott vele szégyent.– mutatta a bizonyítványt Szabi.Amikor ez a papír megvan, lezárul egy időszak az ember életében. Szabolcs számára ez inkább a kezdet. – Elsősorban magamnak akartam bizonyítani, hogy képes vagyok erre, és ez inspirálhat másokat is. Most már viszont szeretném folytatni a tanulást. Főzős műsorokat nézek, memorizálom az ételek elkészítésének módjait, tervezem, hogy olyan szakácskönyvet írok, amelyet ép emberek éppúgy használhatnak, mint gyengén látók vagy vakok. A sütést-főzést be fogom építeni az érzékenyítő előadásaimba. Csapatépítő tréninget is el tudok képzelni úgy, hogy hárman az előételt, hárman a főételt, a többiek a desszertet készítik. Vagy együtt főzünk szilvás gombócot, úgy, hogy mindenkinek van valamilyen feladata benne!Szabolcs évekkel ezelőtt részt vett olyan foglalkozásokon, ahol vak embereket tanítottak főzni. A mostani tanulás, ahogy mondja, ennél sokkal izgalmasabb volt. Otthon mindig is főzött – az nem okozott gondot, hogy földaraboljon egy hagymát, megpucolja a krumplit, a felület tapintásával ugyanolyan tökéletesen, mint a látó emberek. Ám most, gyakorlat közben egészen máshogyan állt hozzá a nyersanyagokhoz, máshogyan fűszerezett, kóstolt. Itt nem csak az étel íze, de a díszítés is fontos. Ebből a szempontból sokat segít, hogy Szabolcs látónak született, tisztában van a színekkel, el tudja képzelni az összhatást. De vajon hogyan formál teljesen szabályos marhahúspogácsát a Hadik-módra készült bevert tojáshoz egy vak ember?– mondja Szabolcs.Ez a helyzet, mint a séf korábban lapunknak elmondta, számára is kihívást jelentett, ezért vállalta. Más módszerrel kellett tanítania, mert azt, hogy például a rizs milyen állapotban van, a látványa alapján nem magyarázhatta el.Kölcsönös, intenzív tanulási folyamat volt ez. Rokolya Krisztina, az Art Hotel hr- és marketingvezetője azt mondja, az egész csapatnak jót tett Szabolcs jelenléte.Szabi a Hansági iskolában is, a hotelben is segítőkész emberekkel találkozott. Amikor vizsgázott, vitte magával a hotelben használt akadálymentesített indukciós tűzhelyet, a neki vásárolt beszélő mérleget. Egy cég felajánlott neki egy koktélkészítőknek gyártott dobozt, amely a fűszerek tárolására alkalmas.– Kérdezték, hogy akkor szeptembertől a cukrászatot tanulom? Érdekel az is, de még inkább a barista képzés, azt talán tényleg elvégezném.