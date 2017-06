Ötszáz átlagos méretű háztartás éves energiaszükségletét képes biztosítani

Autó helyett áram jön a Merkur-telepről

A szegedi székhelyű, több mint 25 éve működő Zoll-Platz Kft. 400 millió forintos beruházással megépítette a város első napelemparkjait. A Sándorfalvi úton, a volt Merkur-telepen a két, egyenként 0,5 MWh teljesítményű kiserőmű 500 átlagos méretű háztartás éves energiaszükségletét képes biztosítani 4200 napelem segítségével.– Pályázati pénz, támogatás a lehetőségek hiányában nincs a beruházásban, ezt saját tőkéből, illetve az OTP 186,5 millió forintos hiteléből finanszíroztuk – mondta a csütörtöki „farmátadón" Csonka Péter ügyvezető, hozzátéve, a már megépült erőművek közvetlen szomszédságában újabb két napelemparkot terveznek, s ezekre már van is engedélyük.Arra a kérdésre is választ kaptunk, mit keres egy vámügynökség az energiaüzletben. Az ügyvezető említette az atomról lemondó Németországot, illetve a nemrégiben hasonló döntést hozó Svájcot. Nőnek az élőmunka terhei, telekadót szed be a napfény városának önkormányzata, így jó ötletnek tűnt a napelempark mint pénzügyi befektetés.A kivitelezőt közel tíz csapatból választották ki, tavaly ősszel kezdődött az építkezés, és június 1-jén ketyegni kezdett az a 25 esztendő, amíg kilowattonként 31 forint 58 fillér támogatott áron átveszi a megtermelt áramot az állam. Amit nem is kell túl messzire vinni, csak a szomszédba, a DÉMÁSZ Sándorfalvi úti átadó állomására.Szentgyörgyi Pál, Szeged alpolgármestere a megnyitón az energiaszektor államosítását és Paksot emlegette, valamint az orosz függőséget, s arról beszélt, hogy zöldenergiában rosszul állunk. Megtiltották a szélerőműveket, termékadót vetettek ki a napelemekre, raktárba száműzték a gázmotorokat. Az új beruházásról szólva megjegyezte, ez ugyan nem munkahelyteremtő, de iparűzési adót fizet a cég a városnak.Harcsa-Pintér Sándor, a kivitelező 3 Comm Line Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, 500 kilowattos erőmű máshol is van az országban, de ezt a teljesítményoptimalizálást, amit a szegedi tud, kevés produkálja Európában is. A 4200 darab, egyenként 260 wattos napelem ennek köszönhetően 10-15 százalékkal nagyobb áramtermelésre képes, mint a hagyományos megoldás.A rendszerváltás előtti időszak egyik legfeleslegesebb beruházása volt a szegedi Merkur-telep a maga iparvágányával és rámpájával. Alig egy évig működött, és nagyon kevés autó – jobbára Dacia – érkezett ezen keresztül Szegedre. A szűkösségre épülő elosztást elsodorta a piacgazdaság, a terület évtizedekig kihasználatlan volt, jó részét vissza is vette a természet. Ezért is épülhetett meg belül szinte észrevétlenül a napelempark.