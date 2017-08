Ötszáz latin-amerikanista kutatót várnak Szegedre

Elsöprő többséggel – Kína, Oroszország és India előtt – szavazta meg a Latin-Amerikai és Karibi Tanulmányok Nemzetközi Szervezetének (FIEALC) bizottsága az SZTE hispanisztika tanszékének pályázatát. Ezzel nemcsak a 19. nemzetközi kongresszus szervezési jogát, de a megrendezést követő két évben – 2019-től 2021-ig – az elnökségi tisztséget is Szeged nyerte el.



A konferencia minden Latin-Amerikához kapcsolódó kutatásokat folytató számára nyitott, a legtöbben Latin-Amerikából és Európából érkeznek, de egyre több a résztvevő Ázsiából, most először pedig egy indiai csoportot is várnak.



Az előkészületek már idén ősszel megkezdődnek, a kutatók és oktatók mellett latin-amerikai miniszterek, államtitkárok is érkeznek majd Szegedre, hogy új kapcsolatokat építhessenek az országok, egyetemek és kutatóintézetek között.