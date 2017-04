˝Ott sem voltam˝ - Befőttet lopott, leejtette az üvegeket, most rablással vádolják

Fotó: Kuklis István

– Ott sem voltam – tagadta a rablást a vádlott. Az alig ötvenkilós férfi azt állította, hogy az éjjeli rablás idején ugyan nem otthonában volt, mert összeveszett családtagjaival, de hajnali kettőkor, amikor a besurranó a pincéből nejlonszatyorban vitte volna a befőtteket, ő maga a Lófaránál aludt. Fél négy előtt pedig annyira fájt a kétszer is megműtött lába, hogy a II-es kórház felé indult, hogy az ügyeleten segítséget kérjen. Ekkor igazoltatták őt a rendőrök, majd gyorsan ideszállították a fiatal gépészmérnököt, aki lefülelte a tolvajt, és szembesítették őket. A befőttes rablóra rendőrt hívó férfi ekkor felismerte az éjszakai tolvajt, ezért őt előállították, majd vádat is emeltek ellene.A vádlott erősködött a bíróság előtt, hogy ő nem is követhette el a lopást, mivel annak idején annyira fájt a műtött lába, hogy alig vánszorgott.

A sértettet is beidézték tanúként a bíróság elé. A fiatal férfi elmesélte, hogy azon az éjjelen gyanús neszeket hallott, ezért ment le a pincébe sodrófával. A félhomályban csak annyit látott, hogy egy szatyorral jön ki egy férfi, akit gyorsan lábon ütött a nyújtófával. Erre a tolvaj egy kalapáccsal fejbe vágta a háziurat. A sértett nem szédült meg az ütéstől, üldözőbe vette a tolvajt, aki biciklin próbált menekülni, miközben még a befőtteket is összetörte. A gépészmérnök egy darabig követte az éjszakában a tettest, majd megfordult, amikor az azzal fenyegette, hogy megszúrja késsel. – Több volt az energia, amit ráfordítottam, mint a kár – ezzel is indokolta, hogy miért hagyta elmenekülni végül a tolvajt, de a rendőröket azért kihívta. Nem sokkal később a rendőrök igazoltatták a kórház közelében a vádlottat, majd a helyszínre szállított sértett ott felismerte őt. Ezt a vádlott a tárgyalóteremben kétségbe vonta.Az is kiderült, hogy a tolvaj próbálta arra rávenni a sodrófás lakót, hogy hagyja békén, mivel ő csak a szintén házban lakó családhoz jött, akik átverték őt. Egy váratlan fordulattal a vádlott a bíróságon azt is megkérdezte a sértettől, hogy az hogyan áll a romákkal. A meglepett sértett a házban lakó roma családdal jó viszonyban van, 14 éve egy házban laknak. Hogy mit is akart a vádlott, az nem derült ki.A tárgyalást elnapolták május végére, mivel a bíró az ügyésszel egyetértésben úgy vélte, hogy kevés a bizonyíték. Ezért további tanúk meghallgatását indítványozták. Mivel a vádlott szerint az ő műtött lábával képtelenség lett volna úgy végrehajtani a bűncselekményt, ahogyan az a vádban szerepel, orvos szakértőt is kirendelt a bíró.A sértettet arra kérte a bíró, hogy addig is próbálja meg felidézni, hány kilós volt a kalapács, amivel megütötte őt a rabló.