Otthonos klímában a szibériai tigrisek

Az állatok viszont az idők folyamán alkalmazkodtak ehhez az időjáráshoz is, sőt a Szegedi Vadaspark lakói között vannak olyanok, amelyek kifejezetten elemükben vannak ilyenkor – tudtuk meg Veprik Róbert igazgatótól.A hópárduc, a szibériai tigris vagy a rozsomák például otthonosan érzi magát a számunkra extrém mínuszokban. A pápaszemes pingvineket és a barátfókákat sem viseli meg a hideg idő, bár a medencéjük vizét annyira azért fel kell fűteni, hogy ne fagyjon be. Ilyenkor arra is figyelnek az állatgondozók, hogy a vadaspark lakói energiadúsabb, zsírosabb falatokat kapjanak – így hatékonyabb a „belső fűtésük". A fázósabb állatok, mint a selyemmajmok vagy a trópusi madarak, télre beköltöznek a park fűtött állatházaiba, vagy vastagabb, jobban szigetelő almot kapnak. A lakók komfortérzete tehát nem csorbul a kemény fagy miatt. A látogatók pedig továbbra is láthatják őket.Amikor tegnap ott jártunk, a szibériai tigrisek éppen egymással játszadoztak, a vörös pandák nyugodtan rágcsálták a bambuszokat, és a szénát ropogtató kétpúpú tevéken sem látszott, hogy nagyon meg lennének ijedve a hidegtől. A barátfókák is jókedvűen rótták a köröket a jegesedő vízben, csak akkor dugták ki a fejüket a víz – illetve a jég – fölé, amikor újra levegőt akartak venni.