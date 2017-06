Otthonról is látható az Armel Operafesztivál

Donizetti Farsangi kalamajkáját mutatja be a Szegedi Nemzeti Színház a tizedik Armel Operafesztiválon Bécsben, július 1-jén. A jubileumi rendezvényt Budapesten nyitották meg tegnap este a Thália Színházban.



A fesztiválon idén is öt bemutatót láthat a közönség két városban: Bécsben és Budapesten. A bécsi MuTh (Musik & Theatre) Színházban mutatja be a szegedi társulat Donizetti vígoperáját szombat este fél nyolctól. Az előadásról élő közvetítést is látható az ARte TV honlapján (http://www.arte.tv/fr/videos/076006-003-

A/il-giovedi-grasso-de-gaetano-donizetti-armel-opera-festival). A 2014-ben bemutatott produkciót Toronykőy Attila rendezte, a szegedi szimfonikusokat Gyüdi Sándor vezényli majd. A nézők a kedvenc előadásukra az ARte TV oldalán szavazhatnak július 3-án éjfélig.