Ötvenezer forintból is meg lehet élni?

Egy hónapra előre kifizetik a kenyeret

– Jöjjenek be – tessékel be a pici munkástelepi házba Meschdorf Józsefné. Még tavasszal írtunk lapunkban arról, hogy kiépítik a Pusztaszer melletti Munkástelepen is a hipergyors internetet, ekkor jártunk a tolókocsiban élő nőnél és fiánál, Attilánál. Mindent, ami fontos, feljegyez a naptárban.A huszonhat éves fiú akkor a szomszédos tehenészetben dolgozott, nagyjából hatvanezer forintot keresett, abban bízott, hogy ha bizonyít a munkahelyén, akkor rövidesen bejelentett állása lesz. Most kiderült, hiába dolgozott Attila még az ünnepnapokon is, se feljebb nem kúszott a fizetése, de még be sem jelentették őt, így más munka után nézett.Egyelőre napszámból, más alkalmi munkákból él, ottjártunkkor éppen valahol füvet nyírt. – Mindent elvállal, hogy segítsen – Meschdorfné Ibolya az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásból, aktív korúak támogatásából él, összesen alig valamivel több mint ötvenezer forintból.– Itt, a helyi boltban előre vesszük a kenyeret, ha kenyér van, nem halunk éhen – nevet Ibolya. – A szociális munkások hordják az ebédet, igaz, fizetni kell érte, de nem kell vásárolni, nem kell bekapcsolni a gáztűzhelyet – magyarázza Ibolya, hogy tulajdonképpen mindenük megvan.– Az leforrázott, hogy éppen pár hónapja felemelték az étkezési díjat, így korábban ötezer forintot fizettem havonta, most ez majdnem tízezerre drágult – Ibolya szerint így is meg kell vennie, mert a fia általában estig dolgozik valahol, ő maga pedig nem tud vásárolni.A hétköznapokra így kijönnek valahogy, hétvégenként pedig a szintén Munkástelepen élő testvérek, unokatestvérek dobják össze a nyersanyagot, a vasárnapi ebédet a hetvenhét éves édesanyja főzi meg a családnak.

Kávét csak akkor isznak, ha van munka

Néha híradókat is néznek

– Volt, hogy Attila hozott nyulat, megnyúzták, pörköltet csináltak belőle, az jó kiadós – Ibolya szerint a hétvégén mindig kerül hús az asztalra.– Szombaton még nem, akkor tésztát eszünk, vagy kalácsot süt az édesanyám – Ibolya szerint ezenkívül a rezsire kell költeni, azon nagyon spórolnak. A gyógyszereket, amelyeket egy pár évvel ezelőtti agyvérzés után írtak fel neki az orvosok, a közgyógyellátásra jogosultság miatt ingyen megkapja.– Reggeltől estig van teendőm – Ibolya kezében egy naptárt tart, ebbe feljegyez mindent, azt is, hogy Attila mikor, mit dolgozik, azt is, hogy mikor kell a kenyeret kifizetni, mikor kit kell felhívni.– Azért rutinos vagyok, az utcára is kimegyek. Ma is felsepertem már az utcát, és én is takarítok, a kutyákat is én etetem – az asszony még a látszatát is elkerülné annak, hogy csak tétlenül telnek a napjai.– Amikor Attila rendszeresen járt hajnalonta dolgozni, akkor felkeltem vele, együtt kávéztunk, de kávézás akkor van, ha munka is van – teszi hozzá Ibolya azzal, hogy most nincs kávézás.– Délutánra mindent elintézek, aztán négy előtt öt perccel bekapcsolom a televíziót – Ibolya az Izaura TV sorozatait nézi rendszeresen, mert azokon nem idegeskedik.– Néha híradókat is nézek, de mindent eltorzítanak – magyarázza az asszony, hogy miért kedveli inkább a sorozatokat.– Én már kinyaraltam magam lánykoromban, voltunk néhányszor még a szüleimmel a hetvenes években a Balatonon – Meschdorf Józsefné már leginkább arra vágyik, hogy a fia végre egy bejelentett munkahelyre kerüljön.– Kitanulta a hentes-, illetve a szarvasmarha- és a sertéstenyésztő-szakmát is, így se kap egy rendes állást – Ibolya azt szeretné, ha keresne a fia, végre befejeznék a fürdőszobát, ahol még mindig a csapban fürdenek.– Ha mindennek a végére érnénk, még a tolókocsi nélkül is képes lennék járni – árulja el egyetlen vágyát az asszony, aki ugyan fel tud állni a kerekesszékből, de a félelem miatt nem tudja elengedni a tolószéket. Majd egyszer.