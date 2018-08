Ötvenmillióért szabadulhat a börtönből Czeglédy Csaba

Másként látja azonban az ügyészség. Szerintük a bűnismétlés veszélye és az eljárás meghiúsításának a veszélye sem küszöbölhető ki a pénz kifizetésével, ezért fellebbeztek a végzés ellen, és – mivel Czeglédy Csaba letartóztatása szeptember 5-én letelik – indítványozták újabb 3 hónapos meghosszabbítását.

Ötvenmillió forint óvadék megfizetése után szabadulhatna a börtönből Czeglédy Csaba, döntött a napokban a Szegedi Járásbíróság. A Csongrád Megyei Főügyészség lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a járásbíróság döntése értelmében, ha a volt szocialista politikus kifizeti a pénzt, akkor megszűnik a letartóztatása, és négy hónapig otthon lehet, a házát azonban nem hagyhatja el. A bíróság azért döntött így, mert – bár még mindig fennáll a veszélye annak, hogy Czeglédy megpróbálja meghiúsítani az eljárást, vagy esetleg újra bűncselekményt követ el – az ötvenmillió forint alkalmas lehet ezek megelőzésére.A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott. A bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg. A bíróság döntése nem jogerős, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.