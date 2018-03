Óvatosan a tavaszi nagytakarítással és programokkal: traumatológus segít, melyik sérüléssel menjünk az SBO-ra

Nem biztos, hogy eltört, attól, ha belilult



Dr. Kovács Milántól azt is megtudjuk, hogy tévhit, amikor azt gondolják a betegek, ha belilul a sérült bokájuk vagy csuklójuk, akkor biztosan eltört a végtagjuk: – Sima zúzódástól is lehet a szövetek között olyan vérzés, amely kisebb véraláfutást eredményez. Az elszíneződések legfeljebb harmada, negyede alakul ki törés miatt – mutat rá a traumatológus.

– kérdezi 30 éves olvasónk, Kamilla.– Bizonyos töréseknél deformálódik a csont, nagy duzzanat alakul ki. Ez jól látszik, amint lehet, orvoshoz kell fordulni. A fent említett eset azonban nem ide tartozik, hiszen az elmozdulás nélküli csonttörés valóban nem látszik. Utóbbit két technikával otthon is jó közelítéssel meg tudjuk vizsgálni, és nagyjából érezhető, hogy eltörött-e a csontunk, vagy csak zúzódott, esetleg valamilyen szalagsérülést szenvedtünk – magyarázza dr. Kovács Milán.A szegedi traumatológus, baleseti sebész részletezi az önvizsgálatot: – A kézhátunk legyen felénk, majd az alkarnak a csukló alatti részére, a hüvelykujj felőli oldalán (in loco typico radii) tegyünk egy pici nyomást a másik szabad hüvelykujjunkkal. Ha fáj, akkor rögtön forduljunk orvoshoz! Egy másik vizsgálati módszer, ha az érzékenységet a hátrafeszített hüvelykujj tövénél kiemelkedő ín alatt ellenőrizzük (Fossa tabatiere). Ha fájdalmat okoz, szintén orvoshoz kell fordulnunk. Mindkét esetben felmerül a csontsérülés. Ha az egész csuklónk fáj, de nem konkrétan ezeken a pontokon, akkor inkább zúzódás vagy valamilyen szalagsérülés történhetett. Ez is fáj egy-két hétig, de beavatkozás többnyire nem szükséges.– Ha a szalag akár csak 10-20 százaléka elszakad, szinte mindig erős, késszúrásszerű fájdalmat érez a beteg. Néha sokkal jobban panaszkodnak, mint a törést szenvedett páciensek.– Egy-két napos késlekedés miatt még általában nincsen a gyógyulásban észlelhető elmaradás. Ezekkel a törésekkel szoktak úgy bejönni a betegek, hogy azt mondják: tegnap estem el, de ma már nagyon fáj – mutat rá dr. Kovács Milán.– faggatja tovább olvasónk a szakorvost.– A lábélünk mentén kitapintható az ötödik lábközépcsont, az a hosszú csontocska. Ha a külső bokánktól ferdén lefelé a lábfejünk irányába nagyjából 45 fokos szögben húzzuk a kezünket, és a lábközépcsonthoz érve megnyomjuk, és fáj, akkor valószínűleg eltört ez a lábtőcsont. Ha ez nem fáj, nagy baj itt nem lehet. A kül- és belbokánál is úgy tudja megvizsgálni magát az ember, hogy a külső, belső bokacsontot alulról egy kicsit megnyomja. Előfordul az is ritkán, hogy a betegek 2-3 napig járkálnak a bokatöréseken, és csak utána jönnek, hogy nagyon fáj. Ha külföldön sérülnek meg hasonló módokon a betegek, sokszor úgy vannak vele, hogy majd elmennek orvoshoz, amikor hazaértek. Esetükben nagyon fontos elmondani, hogy ha autóval utaznak, ők üljenek hátra, és a csípőjükkel egy magasságba polcolják fel a lábukat! Mert ha lógatják, annyira beduzzadhat, hogy ha például hazaérkezve operálni kell, az orvosok kénytelenek napokat halogatni, amíg lehúzódik a duzzanat. A duzzanat ráadásul annyira rontja a vérkeringést, hogy emiatt lassabban gyógyul a sérülés – fejezi be dr. Kovács Milán.