Ovisokkal teszteltük a csokinyulakat - videón a kóstolás!

A szépségverseny

Mindegyik finom

A csoki az csoki, mindegy, milyen csomagolásban van - legalábbis az ovisok szerint. Fotó: Frank Yvette

Csokinyulat tesztelni lehet tudományosan és ösztönösen. Mi az utóbbi módszert választottuk, amikor a Petőfitelepi Teddy's Club Óvodába vittünk el tíz tapsifülest – kilenc márkást és egy névtelen, olcsó fajtát –, és arra kértük a gyerekeket, mondjanak véleményt róluk. Az eredeti elképzelésünk persze az volt, hogy majd sorrendet is felállítunk, miután a kicsik vakteszten végigkóstolták az összest, hamar be kellett azonban látnunk, ez legalább olyan lehetetlen küldetés, mintha Gombóc Artúrt kértük volna fel erre a feladatra.Addig persze nem volt gond, amíg a kicsik csak messziről nézegették a csokikat. Azt kérdeztük tőlük, szerintük melyik mutatna legjobban húsvét reggelén a fészekben, amit a nyuszinak építenek. A szépségversenyt a Lindt csokija nyerte. Sok szavazatot kapott a Smarties, a Milka és a Kinder is, de gyanítottuk, hogy itt már az is számított, hogy a kicsik tudták, milyen csokit rejt a csomagolás. – Az összes tetszik. Inkább az számít, hogy milyen az ízük – zárta végül rövidre a vitát Brúnó. Arra a kérdésre, hogy vajon melyik lehet a legdrágább nyuszi, az ovisok egyből rávágták, hogy a Lindt. – Azért, mert arany – magyarázta Eszti. Zénó ugyanezen logika alapján viszont a Bocira voksolt – az is arany, csak nagyobb. Hogy mitől arany, azt nem tudtuk kideríteni.Abban teljes volt az egyetértés, hogy meg fognak tudni enni ennyi csokit, így neki is álltunk a vaktesztnek. Minden tányér egyesével körbejárt, a néma cuppogások után pedig mindig megkérdeztük, hogy ízlett a csoki. Már most lelőjük a poént: mindegyikre azt válaszolták, hogy finom.Elsőre a márkajelzés nélküli nyuszit kapták, erre csak néhány gyerek mondott kritikát, szinte mindenkinek ízlett.– Nekem nem. Olyan, mint a mazsola – mondta Zénó. Csongor hozzátette: túl volt cukrozva. A Tibi nyusziját többen Kindernek vagy Milkának tippelték, Gréti szerint volt benne töltelék, ami nem ízlett neki. A Boci nyulat többen felismerték ízről – mert, ahogy mondták, érződött benne a tej. A Lindt nyula pedig, amely a legdrágább volt a mezőnyben, azt a pozitív kritikát kapta, hogy csokiízű. Arra a kérdésre, hogy finomabb-e, mint a Boci, azt a választ kaptuk: egyformák.

Lebuktak a tesztalanyok

A vakteszt innentől kezdve már nem is volt annyira vakteszt, mert a Smarties és a Kinder nyuszijait azonnal felismerték a kicsik. Előbbi legnagyobb előnyét abban látták, hogy vannak benne cukros csokidrazsék is. Gyors szavazással kiderítettük: a társaság felének mindegy lenne, ha esetleg kevésbé finom a csoki, ha van benne cukor is, inkább azt választanák. Három gyerek kivételével azonban azt mondták, egyébként is finomabb a Smarties, mint a Lindt.A Nestlé és a Nesquick nyuszi is lebukott: a gyerekek a csokoládé mintája alapján még az összetört darabokon is megtalálták előbbin a „ráncokat", utóbbin a ceruzát, amiről beazonosították. – Ez jó – mondták a Nesquickre többen, illetve elhangzott az „érződik benne a kakaó" mondat is. A Milka Csongi szerint a mezőny legfinomabb darabja volt, más viszont kritizálta, mert túl sok volt benne a cukor. A Kit Kat nyuszi a mogyoródarabok miatt volt felismerhető, és végül a gyerekek ezt hozták ki győztesnek. – Mert a mogyoró egészséges – mondták.Na és akkor melyiket szeretnétek megkapni húsvétra? – tettük fel a kérdést a teszt végén, mire a válasz az volt: mindet. Vagy bármelyiket. Szóval, kedves szülők, a csokinyúlnál mindegy, hogy néz ki, mennyibe kerül, vagy milyen az íze. Egy óvodás szerint ugyanis a csoki az csoki.