Óvni kell a hőgutától a házi kedvenceket

A nyomott orrú kutyákat jobban fenyegeti a hőguta, szívesen is hűsölnek a vízben. Fotó: Kis Réka

– A kutyákban egy mirigy folyamatosan váladékot termel, és ahogy az elpárolog az orrkagylókban lévő nyálkahártyáról, az hűti az ebet. A tömpe orrú fajtáknál, mint például a mopsz vagy a francia buldog, ez a belső hűtés éppen a nyomott orruk miatt nem olyan hatékony, mint hosszú orrú társaiknál, éppen ezért sokkal nagyobb a hőgutára való hajlamuk – magyarázta Rengei Antal állatorvos.Azokon a napokon, amikor 30 Celsius-foknál magasabb a nappali csúcshőmérséklet, a gazdiknak bizony hajnalban kell kelniük, ha meg szeretnék futtatni a kutyájukat, a szakember szerint kizárólag ilyenkor lehet alaposan átmozgatni őket. – Hajnali négykor felkel egy gondos gazda ilyenkor, mert napközben csak kisebb, 5–10 perces sétákat érdemes tenni a kutyákkal, s azt sem a tűző napon. Sokan azt hiszik, hogy este 7-8 óra körül már lehet futtatni az állatot, de ez tévedés, ugyanis a meleget pont abban a napszakban sugározza vissza a föld és a beton, és sok kutya ilyenkor kap hőgutát – hangsúlyozta Rengei.Az állatorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy ha túl is éli a kutya a hőgutát, akkor is érheti olyan károsodás, hogy már nem ugyanazt a házi kedvencet kapja vissza a gazda.