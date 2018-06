Óvodák felújítására és bicikliutakra is pályázik Szeged, és 50 millió külön támogatást kap a SZIN

Bemutatkozott a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási bizottságnak Drégelyi Zoltán, aki a tervek szerint Szabó Mihályt váltja a Szegedi Sport és Fürdők Kft. élén. Szabó maga jelezte távozását, utódját a pénteki közgyűlésen nevezhetik ki. Drégelyi Zoltán eddig egy másik önkormányzati céget, az informatikával foglalkozó RITEK Zrt.-t vezette, elmondta, ő inkább menedzsertípus, és ezt a mentalitást szeretné továbbvinni a Sport és Fürdőknél. Hangsúlyozta, négyéves tevékenysége alatt megtízszerezte a cég ügyfeleinek számát. Mint mondta, ebben a szférában ezt nem ígérheti, ám az a célja, hogy maximálisan kihasználják minden egységüket, valamint tervei között szerepel a bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása minden létesítményükben.



Több önkormányzati cég új beszerzéseit és beruházásait is támogatta a bizottság. A város egy hároméves keretszerződésben 300 millió forintot biztosít a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek a közutak kátyúzására. 50 millió forint külön támogatást kap a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft., annak érdekében, hogy az idén 50 éves Szegedi Ifjúsági Napokat jubileumhoz méltóan megrendezze. A Szegedi Távfűtő Kft. fejlesztéseit is támogatják, Szentgyörgyi Pál alpolgármester kiemelte 290 millió forintot szánnak a távhőközpontok felújítására. Új pályázatok benyújtásáról is döntött a bizottság, több óvoda és bölcsőde felújítására nyújt be a város pályázatot, valamint a fenntartható város programban fejlesztenék Szeged bicikliútjait.