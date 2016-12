Őzgulyás és halászlé a Dóm téren: több száz rászoruló kapott egy tál meleg ételt

– Nagyon finom, első osztályú. Most ettem életemben először őzet. Ezért megérte bejönni Tápéról – örvendezett Leicsig Magdolna , aki a Csongrád Megyei Vadászszövetség, a Vadászkamara és a Vadász Klub tagjai által főzött őzgulyást kanalazta péntek délután a Dóm téren. Míg az árkádok alatt az öt őzből készült, 400 adag gulyást osztották szét a vadászok a különböző karitatív szervezetek közreműködésével, a tér közepén, a város adventi koszorúja mellett az Egy Ebéd Egy Esély Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány 200 adag halászlét porciózott ki a rászoruló családok között.Rovó Richárd, az alapítvány vezetője azt mondta, nem tudtak arról, hogy velük egy időben, tőlük néhány méterre mások is ételt osztanak. – Régóta hagyomány, hogy a Kapocs Ételbárban vagy külső helyszínen halászlét osztunk karácsony előtt – mondta.– Öt gyereket nevelek egyedül. Nekem hatalmas segítség ez a halászlé – mondta a szegedi Déginé Szabó Gabriella . Az asszony elárulta, az ünnepi asztalra a töltött káposzta mellé a gyerekek kívánságára rántott hús is kerül majd.A sorban állók közül néhányan méltatlankodtak, hogy nem kaptak ételjegyet, és az ételosztásról sem tudtak, de Rovó Richárd megnyugtatta őket, a 100 adag halászlé mellett, amit a családsegítővel közösen kiküldött meghívók alapján osztottak szét, a másik 100 adagot az ott megjelent rászorulók kapják meg.Ugyanerről biztosította az érdeklődőket a másik helyszínen Dorogi Géza , a vadászkamara elnöke. A jegyre kiosztott gulyások után helyben is lehetőség volt a gulyás elfogyasztására, amihez asztalokat és padokat is biztosítottak.