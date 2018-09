Pacalt főz a Partfürdőn a Mikulás is - fotók

A különleges levest Budaházi László magyar és Európa bajnok testfestő készíti, aki most nem testet fest, hanem pacallevest főz.

B. Nagy László országgyűlési képviselő, az egyik zsűritag elárulta, hogy imádja a pacalt, de otthon ritkán jut hozzá, mert a felesége nem szívesen készíti.



- Szeretem az egyszerű pacalt, a csülköset, a körmöst és mindet, ami jó. Aki pacalfőzésre adja a fejét az kicsit bele is habarodik, olyan ez mint a halászlé - mondta a képviselő.



– Hal alaplével öntöttü fel – viccelődött Barta László, az Algyői Halászcsárda tulajdonosa, aki fiával főzte a pacalt a kilencedik Pacal Párbajon. Az újszegedi szabadstrandon harminc csapat méri össze pacalfőző-tudományát. Itt van a Született férjek és Született feleségek csapata is, akik egy pár, de most ülön főznek. A férfi csapat egyik tagja, Farkas Árpád baltával demarkációs vonalat is húzott a ét csapat özé, amit tilos átlépni.Nincs pacalfőző-verseny Ribizsár Péter nélkül, aki házi kolbásszal, szalonnával és sonkával ínálta a mindig éhes újságírót. A Veres lányok, Orsolya és Ildikó pedig a szervező, a Diófa vendéglő nevében reggeli pálinkával ínálta a versenyzőket bemelegítésként. A felsővárosi Mikulás kocsmából a hely szellemét megidéző Mikulást is elhoztá , aki tekintetével óvta a csapatot.A ülönlegességek sorát erősíti az erdélyi recept szerint észülő pacalleves.– Azt mondtá , természetes fűszereket használjunk, a füstölt ülö pedig a legtermészetesebb ízesítő – mmondta Németh Ferenc, a vagyonvédelmi kamara csapatának nevében. – Ezzel sikerült korábban versenyt is nyerni – tette hozzá.A csapatok javában főznek, pacal illata járja be a Belvárosi-híd örnyé ét.