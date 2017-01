Padlóra küldheti a civileket a béremelés

- A nappali intézményünk normatív támogatásából eddig is alig tudtuk kigazdálkodni a béreket - magyarázza Fekete Éva, a Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesületének elnöke. - Éppen most kaptunk levelet az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkárától, hogy megvizsgálják a lehetőségeket - bizakodik a Makrai Fogyatékkal Élő Gyermekek Nappali Intézményét működtető egyesület vezetője. A béremelések bejelentése után szervezetük, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége megkereste a tárcát, de csak most jelezték, hogy megvizsgálják a lehetőségét annak, hogy a szervezetek megkaphatják-e az emelésekhez szükséges pluszpénzt.A Mozgássérültek Alternatív Szervezetéhez hasonlóan állami feladatokat ellátó szervezeteken kívül más civileket is érint a béremelés, néhányan elbocsátásokra kényszerülnek, mások eddig is maguk boldogultak.- Csoportonként egy-egy gondozó és egy-egy terapeuta kötelező foglalkoztatását írja elő a törvény - ezt már Rédei Orsolya magyarázza, a gyerekek nappali intézményének vezetője. Mivel az intézményben két csoport van, így négy szakképesített dolgozójuk van, plusz az intézményvezető, de a gyermekek fejlesztéséhez szükséges gyógytornászt is alkalmaznak félállásban. A nappali intézményt a gyermeklétszám után fizetett normatívából működtetik, ez tízmillió forint évente.

- Ennek majdnem az egésze a bérekre ment el, a rezsit már az egyesülethez érkező adományokból finanszíroztuk többnyire, a fejlesztésekhez szükséges eszközöket pedig szinte teljes egészében a szponzoroknak köszönhetjük. A szülőktől csak az étkeztetésre kérünk pénzt, másra nem, hiszen többségüknek még ennivalóra is alig futja - teszi hozzá Fekete Éva.- A maroslelei fiú is hozzánk jár - mosolyog Fekete Éva. Azért jött szóba a lapunkban megírt eset a sérült fiúról, akit személyigazolvány híján megbüntetett az ellenőr a buszon, mert kiderült, hogy az egyesület támogató szolgáltatást is végez, ami a sérült gyerekek szállítását jelenti. Erre is kap az egyesület normatívát, de nem eleget. Egy évben 17 ezer egységre kapnak pénzt, ami egységenként öt kilométert jelent. - Sándorfalváról többen járnak be busszal, de lenne igény Tiszaszigeten is, és ahogy a lapunkban megírt eset is mutatja, Marosleléről is szívesen jönnének az egyesület autójával. - Nem egyszerű buszon bumlizni a fogyatékkal élő gyerekekkel, ráadásul sokszor kísérő is szükséges, ami duplaannyiba kerül. - Ha pluszegységeket kapnánk, nem kellene busszal jönnie senkinek - teszi hozzá az egyesületi elnök. - Reméljük, hogy a teljes összegre megkapjuk a kompenzációt - kanyarodik vissza a béremeléshez Fekete Éva. - Ha most nekünk kellene kigazdálkodni a szakképesített dolgozóink béremelését és annak a járulékait, akkor éves szinten ez több millió forint pluszt jelentene a tízmilliós költségvetésünkből.