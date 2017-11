Pályáztak, nyertek: plakátokon mutatkoznak be az országnak a szegedi újszülöttmentők

László Roland Richárd számára nem volt kérdés, hogy a plakáton arccal is támogatja az újszülött életmentő alapítványt.

Országos citylight kampányt nyert a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány a JCDecaux közterületi cég és a Kreatív „Állj mellé, állj bele!" című közös pályázatán. Ennek célja az volt, hogy a kommunikációs szakmában dolgozók saját szövegükkel, arcukkal vállaljanak fel egy számukra fontos társadalmi ügyet. Összesen 18 jó ügyre lehetett szavazni az interneten. Egyetlen Csongrád megyei induló volt, a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány pedig meg is nyerte a versenyt. Különös egybeesés, hogy a „Kis életek nagy mentői" című plakátok országszerte éppen a koraszülöttek világnapján kerültek ki az utcákra.A szegedi alapítványt László Roland Richárd, a szegedi Mediamotion marketingvezetője támogatta, így ő szerepel a plakátokon is. Mint elmondta, évek óta együttműködnek az alapítvánnyal, például az egyszázalékos kampányok idején. – Amikor felkértek, hogy vegyek részt ebben a plakátkampányban, nem is volt kérdés, hogy őket segítem majd. Annál az áldozatos munkánál, amit ők végeznek, nincs is fontosabb számomra. Hiszen ha ők nem lennének, nem minden újszülött kapná meg az esélyt az egészséges, teljes értékű életre.

László Roland úgy fogalmazott, először akkor kezdett hinni abban, hogy akár meg is nyerhetik ezt a versenyt, amikor kiderült, hogy csak 18 jó ügy került a döntőbe. – Mindegyik támogatható, szerethető ügy volt, de akkor már láttam, hogy nagy az esélyünk. Ettől függetlenül nagyon meglepődtem, amikor felhívtak, és megtudtam: több ezer szavazatot kaptunk, és miénk a lehetőség, hogy az országban 100 plakáthelyen megjelenhessünk. Azt gondolom, méltó ajándék volt ez a szolgálat 25. születésnapjára. Ráadásul egy jó visszajelzés azzal kapcsolatosan, hogy az emberek a legfontosabbnak az emberi élet megsegítését tartották.Pintér Sándor, az alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, semmi mással nem pótolható az a reklámlehetőség, amit most kaptak – és amire önerőből soha nem lett volna lehetőségük. – Biztosan rengeteget számít majd az országos ismertség, amit ennek köszönhetően megszerzünk, azon viszont még gondolkodunk, hogyan tudjuk ezt anyagi haszonná fordítani. Ez nagyon fontos lenne, hiszen az egy százalékokból idén 6 millió forinttal kevesebb folyt be, mint az előző években. Márpedig a működésünkhöz pénzre van szükségünk, hiszen a költségeinknek csupán 63 százalékát kapjuk meg az állami költségvetésből. Az összes többit adományokból vagyunk kénytelenek összegyűjteni.