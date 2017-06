Panaszlevelet írnak az áram nélkül maradt baksiak

Szerdán már délután fél hatkor kidőlt az oszlop, így attól kezdve egészen csütörtök délig nem volt áram szinte az egész faluban, több mint hatszáz baksi háztartást érintett a kimaradás. Az önkormányzat jegyzője, Veres Péter szerint a közétkeztetés is majdnem veszélybe került, de aggregátorról átmenetileg meg tudták oldani a hűtők működtetését, ám a csütörtöki ebédet már nem tudták időre elkészíteni, így a menzát csak délutánra tudták a bölcsődéseknek, az óvódásoknak és az időseknek is kiosztani. Azt, hogy a faluban működő más intézményekben, boltokban milyen fennakadásokat, károkat okozott az áram kimaradása, még vizsgálják.Az áramszolgáltató azzal védekezik, hogy az ellátási területükhöz tartozó két megyében is több településről riasztották a céget. A DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. villamos hálózatait nem kímélte a vihar, a szolgáltató szerint ilyen esetben a hibák behatárolása is időigényesebb. Ráadásul több helyen nehezen megközelíthető, lakóterületen kívül is dőltek ki oszlopok, ezeket is ki kellett cserélni.A DÉMÁSZ munkatársai alvállalkozók bevonásával haladéktalanul megkezdték a hibák felderítését, a többszörös oszlopcseréhez szükséges anyagok szállítását és a javítást. A szerelők egész éjszaka és csütörtök délelőtt is folyamatosan dolgoztak, így tegnap délre mindenhol, Bakson is helyreállt az áramszolgáltatás.