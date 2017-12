Páncélba öltözött rendőrök szorították ki a fiatalokat: toboroztak a rendészetiben - galéria

A pályaválasztás előtt állók bepillantást nyerhettek az iskolában folyó képzésbe, és megtudhatták, mi mindennel is jár a rendőri hivatás.Már gyerekkora óta rendőrszeretne lenni Szalontai Péter. A Csonka János Szakképző Iskola végzőse lapunknak elmondta, a határrendészet érdekli leginkább, ám a szintén csonkás Stumpf Mózes még nem ennyire határozott, több iskola kínálatát is végigböngészi majd, mielőtt döntést hoz. Annyit azért elárult, hogy szakmát szeretne tanulni, és informatika szakra biztosan jelentkezik.A Szegedi Rendészeti Szakgimnázium nyílt napján a fiatalok csapatszolgálati és alaki bemutatót tekinthettek meg, míg a testpáncélba öltözött rendőrök azt szemléltették, miként is kell szakszerűen tömeget oszlatni. Kozma András alezredestől, a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium főtanárától megtudtuk, vidéki városokban alig van szükség tömegoszlatásra, ám a kiképzett állománynak egy-egy nagyobb fővárosi megmozdulásnál olykor be kell segítenie. Technikai eszközeik közül a határvédelemben használatos hőkamerás autót is megmutatták a rendőri hivatás iránt érdeklődőknek, illetve kutyás bemutatót is tartottak. Kérdésünkre az alezredes elmondta, beiskolázás tekintetében országos hatáskörrel rendelkeznek, magyarán aki magyar állampolgár, járhat a Szegedi Rendészeti Szakgimnáziumba.Hozzátette, hölgyek is érdeklődnek szép számmal a rendőri hivatás iránt, várják is jelentkezésüket, nincs ugyanis limitálva az arányuk egy adott évfolyamban. Vannak, akik a fizikai felvételin el szoktak vérezni, pedig a főtanár szerint egy átlagos fizikumú fiatalnak nem szabad, hogy ez gondot okozzon.