Papírdobozból osztották a pénzt Bakson

Évek óta tart a csatornabalhé Bakson, ahol magánszemélyeknek 220 ezer forint hozzájárulást kellett fizetniük a beruházáshoz. Később egy újabb pályázat révén lecsökkent a lakossági önrész, ám senki nem kapott visszatérítést, részben azért, mert a baksiak fizetési hajlandósága sok kívánnivalót hagyott maga után, csak nagyjából 40 százalékuk teljesítette azt.Múlt héten azonban a faluházba várták a lakosokat, a tavaly felállt új víziközmű-társulat ugyanis visszatérítést ígért. Hozták is a pénzt, az adatok egyeztetése után papírdobozból fizettek, maximum 50 ezret adtak az embereknek. Fülöp Zoltán , a Baksi Víziközmű Társulat elnöke lapunknak azt mondta, 18 millió volt a társulat számláján, azt osztották ki. Az érdekeltségi hozzájárulást megemelték 95 ezer forintra, s aki e fölött fizetett, annak járt most pénz. – Ha befolyik még pénz a számlára, akkor még lesz kifizetés, de ötletem sincs, miként lehetne rávenni az embereket arra, hogy befizessék a hozzájárulást – magyarázta a férfi.– Nem fizetünk addig egy fillért sem, amíg 15 embernél több van egyszerre a teremben – így próbált rendet tenni a faluház nagytermében a víziközmű-társulat jogi képviselője, miután a tömeg betódult. A szervezési nehézségen túl az is problémát okozott, hogy többen családtagjuk ügyében akartak eljárni, ám meghatalmazásuk nem volt, így pénzt sem kaptak. – Az itt lévők felének egy peták se jár, ugyan minek jöttek? – vetette fel egy férfi, miközben sokan arra panaszkodtak, hogy várniuk kell.A 89 esztendős Baginé Guth Zsuzsa Ópusztaszerről jött a visszatérítésért. Az idős, bottal járó asszony lapunknak elmondta, nagyon várta már a pénzt, van helye minden fillérnek, mert sokat kell költenie gyógyszerekre, s bizony kevés a nyugdíja.– 230 ezer forintot fizettem be, amiből 195 ezret ismernek el, de nem bánom, ennek is örülök, épp ideje volt, hogy kapjunk valamennyit – ezt már Szabó Istvánné mondta. Lantos Imre pedig azt fejtegette, amíg várakozott, hogy az Európai Unió úgyis kikényszeríti a csatornázást, ezt tudomásul kell venni, s ki kell fizetni. Ő azt nem értette, hogy a beruházáshoz képest is miért teltek el évek, mire elkezdték a túlfizetéseket rendezni.Kovács Gábortól megtudtuk, este fél 10-ig tartott a visszafizetés, a férfi elmondása szerint minden rendben zajlott. Nem ért egyet ezzel Cimberné Maszlag Anikó, aki bár határidőre fizetett, még csak értesítést sem kapott arról, hogy kapnak pénzt. Lapunknak azt mondta, legalább félszáz olyan baksiról tud, aki ugyanígy járt. – Milyen képviselet ez, hogy nem a település szintjén végzik az ügyintézést és a visszafizetést, talán arcra megy? – vetette fel. Hozzátette, nemes gesztus, hogy kapnak valamennyit vissza az emberek, ám szerinte azoknak kellett volna először pénzt kapniuk, akik határidőre maradéktalanul kifizették a hozzájárulást.