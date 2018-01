Pár percen múlt, hogy Bagó Istvánék második kutyáját is megöljék Szőregen

Jó tudni



A törvény szerint aki gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, vagy az állatot elűzi, kiteszi, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés három év, ha az állatkínzás az állat pusztulását okozza. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője elmondta, állatvédelmi szemléletformáló tevékenységük fontos része, hogy a lakosság fel tudja ismerni az állatkínzásokat, a hatóságok esetében pedig fontos lenne, hogy ha bűncselekmény történik, megindítsák a nyomozást.

Fotó: Török János

– A szomszédom dobermannja, szemben egy skót juhász, a Munkás és a Magyar utca sarkán egy labrador – sorolta a szőregi Magyar utcában és környékén mérgezés miatt elpusztult kutyákat a 130. szám alatti ház lakója, Bagó István. Neki másfél év alatt a második kutyáját próbálták megölni. Az egyik esetről mi is beszámoltunk lapunkban négy évvel ezelőtt . Az eb egy lakóház zárt udvarán vérzett el kínok között – valószínűleg rágcsálóirtószer-mérgezés áldozataként.Bagóék előző kutyája, Satin spániel volt. Őt azonnal elvitte a méreg tavaly november 10-én. Hétfőn második kutyájukat is megpróbálták elpusztítani. – Senkit nem gyanúsítok. Nem értjük, hogy történhet ilyesmi. Napközben néha ugat, de hát nyávogni nem tud, éjszaka is csöndes. Ha valakit zavart volna, csöngessen be, tudomásul veszem, és kezdek vele valamit. Itt, a környéken hosszú évek óta probléma a kutyamérgezés. Senkinek nem adtunk okot arra, hogy ilyet tegyen – mondta el, miközben kutyájuk Monti, az egyéves labrador ugrándozott körülöttünk. Csak a szerencsének köszönhető, hogy Monti nem jutott Satin sorsára.– A feleségem hétfőn 15 órakor ment el, én negyed ötkor értem haza. A kutya akkor már az udvaron feküdt görcsbe rándulva, habzott a szája, a teste olyan merev volt, mint az asztal, a szemei üvegesek voltak. Az állatorvosunk, Pinnyey Szilárd öt percen belül itt volt. Szerintem csak neki és a méretének – Monti 40 kiló – köszönheti, hogy megmaradt. Ha kicsivel később érek haza, akkor már vége – folytatta Bagó István. Bagóék a kertben és környékén nem tartanak sem vegyszert, sem más mérgező anyagot, a zárt területre csak kívülről dobhatták be a csalit.

Monti azonnal kapott három injekciót. Gazdája kamillateát főzött neki, tejet melegített, azzal próbálták itatni, majd a hasát masszírozták, hogy kijöjjön belőle a méreg. – Ötször hányt. Este tízkor még az ölemben tartottam a fejét, másnap hajnali ötkor kezdett javulni az állapota, nyolc körül végre lábra állt – idézte fel a történteket Monti gazdája.– Nehéz pontosan állást foglalni. Csigaméregre is gondoltam, de nem minden tünet stimmelt. Időről időre előfordulnak olyan mérgezések, amikor a kutya az elöl hagyott fagyállóba iszik bele. A probléma az, hogy a szándékos mérgezést csak tettenérés esetén lehet bizonyítani. Még a vérvétel sem bizonyítja a szándékosságot. A másik bizonyíték az lenne, ha az udvarban találnának a mérgező csaliból – magyarázta érdeklődésünkre Pinnyey Szilárd állatorvos, aki olyan szörnyű esetről is hallott, amikor utcára kiszórt jutalomfalatba – virslibe vagy sajtba – gombostűt vagy rajzszöget rejtettek.