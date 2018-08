Pára miatt tombol a trópusi hőség: forró éjszakák sorozata jön, 20 foknál nem lesz hűvösebb

Sóval védjük magunkat!



– Melegben az erek kitágulnak, ezért lassabban áramlik a vér, kevesebb vér jut az agyba, csökken a koncentrálóképesség és a figyelem. 30 fok felett tíz kilogrammonként négy deciliter folyadékot tanácsos fogyasztani. Ez azt jelenti, hogy egy 100 kilós embernek naponta négy liter folyadékot meg kellene innia – magyarázta Kass Ferenc. A szegedi háziorvos azt tanácsolja, a vízbe tegyünk kevés sót, mert az izzadsággal ásványi anyagokat is veszítünk, amelyek a szívműködés szabályozásához szükségesek. A túl sok víz fogyasztásától is óvakodni kell, mert a szervezetben lévő tápanyagok oly mértékben felhígulhatnak, hogy ionhiányos állapot alakulhat ki.

Extrém igénybevételt jelent



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hőségriasztásra vonatkozó közleményében kiemelte: a nagy hőség még az egészséges emberek szervezete számára is extrém igénybevételt jelent. Különösen veszélyeztetett helyzetben vannak a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. Ezért felhívják a figyelmet, hogy a hőség idején mindenki gondoskodjon a megfelelő folyadékpótlásról, kerülje az alkohol, a kávé és egyéb magas koffein-, illetve cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. A legmelegebb órákban, vagyis 11 és 15 óra között lehetőség szerint senki ne tartózkodjon a tűző napon, a bőrét mindenki megfelelő öltözködéssel és napvédő készítmények alkalmazásával védje a leégéstől. A vízparton pihenők kerüljék a napozást, és ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. A melegben a koncentrációs készség is gyengül, ezért kérik az autósokat, hogy fokozott óvatossággal vezessenek.

Az év első hőhullámát követően már hétfőn hőségriasztást adott ki az országos tiszti főorvos. Közleményük szerint a másodfokú intézkedést hétfőtől péntek éjfélig rendelték el az ország egész területére.Szerda délelőtt tíz órakor nagyot húzott a szolgálati ásványvizéből a szegedi Hajnóczy utcában Holcsik Csaba. – Kapunk vizet, bent is van szóda. A belváros szerencsére árnyékos, nem tűz a nap. Korábban Újszegeden, kint az új osztásban dolgoztam, ott perzselődtem rendesen – mondta a postás, majd biciklire pattant néhány korty víz után, és már tovább is állt.A párás melegben fullasztó minden lépés. A Tisza Lajos körúti kis pizzázóban éppen bekapcsolták a kemencéket, de az előző este beragadt hőség mellbe vágott, ahogy benéztünk az üzletbe. – Eléggé jó idő van itt. Védőitallal kibírjuk, meg sokat járunk ki a levegőre a bolt elé. Muszáj, mert egyébként meg lehet bent bolondulni a 400 fokos kemence mellett – mutatta a forróságot ontó gépeket Varga Béla üzletvezető. Az egyik pizzasütő, Duszka Dániel hozzátette, szoktak is mosolyogni az ismerőseinken, amikor a melegről panaszkodnak.Nem panaszkodtak viszont a Klauzál téri cukrászda teraszán hűsölő vendégek. A Klemm család Győrből érkezett, lányuk, Boglárka névnapját ünnepelték fagylalttal. A mellettük lévő asztalnál szintén Boglárka-napot ünnepeltek. A két és fél éves kislány a kéthetes bölcsődei szünetet tölti nagyszüleivel.A legjobban valószínűleg az útépítéseken dolgozók szenvednek, akik alulról és felülről is kapják a meleget. Varga Pál délben a Tisza Lajos körúti fák árnyékában, méretes munkagépének vezetőülésében pihent. – Sajnos klíma nincs benne, de az árnyékban ki lehet bírni – törölgette a homlokát az erre rendszeresített törülközővel.Nem volt ilyen szerencsés az a két fiatalember, akik a Kálvária sugárút és a Londoni körút kereszteződésében, az 5-ös főútvonal felújításán dolgoztak a legnagyobb melegben. A forró aszfalt mellett a frissen lapakolt szegélyt fugázták.A felújítás alatt álló szakasz másik végén, a Kossuth Lajos sugárút előtt a középső sávokat éppen most aszfaltozzák. Két munkás az ideiglenes buszmegálló padján pihegett, jót kortyoltak az ásványvizes palackból. – Az aszfalt 180 fok melegen jön ki a gépből. Ha itt most mondjuk 36 fok van, akkor az nekünk legalább plusz húsz fokot jelent – mondta Rostás János, aki ha kell, egy kéziszerszámmal egyengeti el a forrón gőzölgő útburkolatot. – Látványos, de kegyetlen munka ez – tette hozzá munkatársa, Gazsó László.Pedig a meteorológia szerint hamarosan még ennél is melegebb lesz. – Marad a meleg, de extrém hőségről nem beszélhetünk. Szegeden idén nyáron még nem volt 33 foknál melegebb, ami az elmúlt évekhez képest alacsonynak számít – hangsúlyozta Tóth Tamás meteorológus, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium munkatársa. A szakember emlékeztetett arra, hogy majdnem pontosan egy évvel ezelőtt, 2017. augusztus 4-én Kübekházán mérték a legmelegebbet az egész országban: 40,3 fokot. Szegeden akkor az abszolút rekord nem, de a napi megdőlt 39,3 fokkal.– Ezen a nyáron eddig egyetlen forró nap sem volt, viszont idén párás, fülledt a levegő, ami megterhelő a szervezet számára, a 32 fokot is jóval melegebbnek érezzük. Ma és pénteken kialakulhat zivatar, hirtelen nagy mennyiségű csapadék is lezúdulhat, és a város egyik része úszhat, de utána újra kisüt a nap, és párologni kezd a csapadék – magyarázta a meteorológus.A zivatarok távozása után a hétvégén viszont igazi perzselő, verőfényes strandidő várható, akár 34 fokos hőséggel. – Szeged belvárosában trópusi éjszakák sorozatára lehet számítani 20 fok feletti hőmérséklettel – tette hozzá Tóth Tamás.