Páratlanok a Móra múzeumban: tánclépésben mutatták be a szegedi papucsot

Fogas Ottó, a városi közgyűjtemény igazgatója mondott köszöntőt, megnyitót pedig Magyar Anna, a Csongrád Megyei Értéktár vezetője.Az összeállításból megtudhatjuk, hogy a legendás szegedi papucsok páratlannak készültek. Két ugyanolyan papucsot vásárolt meg a menyecske, majd hordás közben derült ki, melyikből lesz a bal lábas, melyikből a jobb lábas papucs. Tanulmányozhatjuk a papucskészítés módját, árusítását, a történetét is bemutatja a kiállítás, sőt, egy papucskészítő műhelybe is bekukkanthatunk. A tárlaton a hagyományos papucsok mellett modern lábbeliket is kiállítanak, így az érdeklődők megismerhetik a papucsok fejlődéstörténetét is. Mivel az ország más részeiben is varrtak papucsot, a bemutató azokból is nyújt ízelítőt: megismerhetjük többek között a matyó papucsot is.Nemcsak a papucsot, hanem a papuccsal kapcsolatos képzőművészeti alkotásokat, irodalmi műveket, történelmi eseményeket is felvonultatja a tárlat. Sőt, a hölgylátogatók ki is próbálhatják, milyen lehetett papucsban járni-kelni Szeged városában több mint száz évvel ezelőtt. Népi viseletet ölthetnek, és a lábukat szegedi papucsba bújtathatják.