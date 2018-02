Paraván mögött újul meg a Hági: a vizet és a gázt szerelik az egykor patinás szegedi étteremben - galéria

Korda kedvence volt



Még 2005-ben, amikor lapunk Balázs Klári–Korda György ajándékkoncertre hívta a Délmagyarország előfizetőit, Korda elárulta, egyik kedvenc helyük volt Szegeden a Hági. Korda szomorúan hallotta, hogy az egykor közkedvelt étterem már bezárt. 2004 decemberében pedig arról írtunk, hogy egy, a Csörög rovatunkba betelefonáló nyugdíjas szegedi asszony, aki azt kérte, ne írjuk le a nevét, vállalta, hogy kitakarítja az egykori patinás szegedi vendéglátóhely, a Hági udvarát. Csak annyit kér, hogy engedjék be, a munkát egyedül is elvégzi. Arról nem tudunk, végül valóban kitakarította-e a Hági étterem udvarát.

Hiába próbálkoztunk, hétfőn sem jutottunk be a Kelemen utca felől elparavánozott Hági étterem épületébe, ahol január közepe óta folyik a felújítás.– Az alap építészeti munkálatokon és a takarításon már túl vagyunk. Jelenleg a vendéglátóhely infrastruktúrájának kialakítása zajlik: víz-, gázszerelés. A Hági udvar nemcsak egyszerű étterem lesz, de nem is szórakozóhely, hiszen azzal saját maguknak csinálnának konkurenciát – magyarázta Gálosi Gyula, a Hungi Vigadó egyik üzemeltetője. A kerthelyiségben gasztroudvart szeretnének kialakítani, amivel a tervek szerint Szeged kulináris kínálatát gazdagítanák.Mint megírtuk, tavasszal Hági udvar néven nyílik meg az 1997 óta zárva tartó Hági kerthelyisége. A vendéglátóhely körül még mindig nagy a titkolózás. A lapunk által szervezett, az év legjobb megyei sportolóit díjazó gálán jelentették be: a patinás vendéglátóhely tavasztól újra várja a vendégeket (2017. december 19.:). Ezt Gálosi jelentette be az ünnepségen. Az év elején megírtuk, hogy elkezdődött a felújítás (2018. január 25.:).– Régen elég volt egy éttermet nyitni, ma már több funkcióval kell ellátni egy helyet, alkalmazkodni kell a modern viszonyokhoz – folytatta Gálosi, aki hétfő délelőtt is ott volt a Hágiban, de nem engedett be minket az épületbe. Annyit megtudtunk, hogy folyamatos az érdeklődés nemcsak a sajtó, hanem a magánemberek részéről is: sokan arra kíváncsiak, ugyanolyan lesz-e a bokszok és asztalok elhelyezése, mint annak idején a Vadász és a Magyar teremben.Január közepe óta a Kelemen utca felőli paravánt kihúzták egészen a kapuig. A háztömböt megkerülve, az óvoda felől az látható, hogy kivágták a hátsó udvaron kinőtt kis fákat és a gazt, az épületben pedig munkások dolgoznak. Az üzemeltetők ígérete szerint amint kitavaszodik, és az időjárás engedi, megnyílik a régi-új Hági-udvar.A Hágit 1999-ben 67 millió forintért vásárolta meg az Imosoft Kft. A cég ügyvezetője, Török Zoltán akkor úgy nyilatkozott lapunknak, hogy a felújítás után étteremként kívánja majd üzemeltetni az egykor patinás vendéglátóhelyet. Az, hogy végül a hungis csapat üzemelteti majd a Hágit, valószínűleg nem véletlen, mert mint korábban megírtuk, a Hunginak helyet adó régi Hungáriát is a szegedi milliárdos vállalkozó Török vásárolta meg tavaly nyáron. Török január végén azt nyilatkozta lapunknak, ügyes „gyerekeknek" tartja a Hungi üzemeltetőit, és reméli, a Hágival is sikeresek lesznek.