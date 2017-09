Párizsba beszökött az ősz, ezért ott ragadt a Pick - nálunk is elromlik az idő

Csudálatos időket élünk: kivirágzott a termést érlelő vadgesztenyefa Sirokon. Fotó: MTI

Szegedre ugyanúgy beszökött az ősz, mint Párizsba, mutatja az: a mai 23 fok esővel semmi a szerdához és a csütörtökhöz képest, de mindent a maga idejében. A Tiszán túliak járnak jól, mert, a Tiszántúlon azonban kisüt olykor a nap. Sok eső lesz az ország legnagyobb részén,, ahogy a MOL Pick Szeged játékosairól is hírt adtunk, akik

, érdemes megnézni a galériát is a gépekkel - érdekes! Céges bölcsőde, óvoda: ugye, hogy nem is lenne rossz?- intézkedett a NIF-nél. A civil szervezeteket fontos határidőre figyelmeztettük:Egyébként Ön sokat tüsszög? A balástyai autópálya-rendőrség szomszédságában egybefüggő, méretes parlagfűmezőt találtak,. Jöhet a bírság meg a kényszerkaszálás, éljen a légi felderítés!A szegedi iskolatűzről múlt héten már megemlékeztünk, most az is kiderült, mekkora a kár.. Azt viszont még mindig nem tudni, mi okozta a tüzet - a tanítás mindenesetre zavartalan. Ha már tűzeset,, ha társasház közös képviselője, lakója, érdekelhetik a nyílt napok ma és szerdán - jobb a nyílt nap, mint a nyílt láng, hangozhatna a kampányszlogen, de szerencsére nem írnak ilyen idétlen szlogeneket.Vásárhelyről örvendetes hírekkel szolgálhattunk: már az ovisok is tudják, hogy szemetelni ronda dolog,. Makóról egész hírdömping árasztott el minket: írtunk- a gyerekes szülők és a közút véleménye mármint -;, és a délutáni fürdős fórumon megállapodtak, hogy. Ritka ez a nagy egyetértés, de a medence, úgy tűnik, mindenkinek kell.Ezzel be is fejezzük kis összefoglalónkat, jöjjön még két színes a végére:, és, öt elefánt lakik majd benne. Elfér itt egy méltatlanul elfeledett évforduló is: 1959-ben ezen a napon nem engedték be Hruscsovot Disneylandbe, biztonsági okokra hivatkozva.Ne feledkezzenek meg a köszöntésekről, akartuk írni, de, és kikapcsoltuk egy kis időre az internetet. Önöknek is legyen szép a napjuk!