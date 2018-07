Párkapcsolati humor a zsombói szabadtérin

Pikali Gerda és Rékasi Károly a Boldogság című vígjáték egyik jelenetében. Fotó: József Attila Színház

Boldogság címmel mutat be kétszemélyes vígjátékot pénteken és szombaton a Zsombói Szabadtéri Színpadon Pikali Gerda és Rékasi Károly . Az életben is egy párt alkotó színészek olyan szerelmeseket játszanak, akik kikerülve korábbi kapcsolatukból egymás mellett kezdik újra életüket.– Olyan darabot választottunk, amely humorával alkalmas arra, hogy egy kicsit kiszakítsa a nézőket a hétköznapokból – mesélte lapunknak Rékasi Károly. – Franciaországban évek óta sikerrel játsszák, fordítását kifejezetten nekünk készítette el Bardóczy Attila . A párizsi sanzonverseny legjobb külföldi előadói díját elnyert színművész azért volt jó választás, mert pontosan tudja, mi hangzik jól a színpadon.Pikali Gerda és Rékasi Károly Verebes Istvánt kérte fel a darab megrendezésére, amely több szempontból is speciális.– Egy működő párkapcsolat részeseiként mutatunk be egy másfajta párkapcsolatot, ami mindig érdekes – fogalmazott Rékasi. Nem ez azonban, ami próbára teszi őket, hanem az, hogy két felvonáson keresztül ők ketten vannak csak a színpadon. – Kétórányi koncentrálás után mindig jó érzés ránézni a másikra és gratulálni, hogy ez egy jól sikerült este volt – mondta.A színész pár pénteken érkezik meg Zsombóra, mivel pedig másnap is van előadás, ott is alszanak. Arra a kérdésre, terveznek-e városnézést Szegeden vagy a környéken, Rékasi azt válaszolta, ők olyanok, akik soha nem tervezgetnek. – Nyaralni is úgy szoktunk, hogy rábökünk a térképre, és elindulunk. Egy azonban biztos: mindig olyan úti célokat és programokat keresünk, melyekből pozitív élményeket lehet meríteni.