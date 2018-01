Parkolás - itt a sárga, hol a zöld? Zónahatárvita a Felső-Tisza parton

– Az ifjúsági házzal szemben, a Felső-Tisza parton büntettek meg, ahol a két parkolóövezet találkozik, én ugyanis a legközelebbi és az egyetlen látható automatánál váltottam meg a jegyet – mondja olvasónk, Strakné Futó Györgyi, hozzátéve, autója a zöld zónában várakozott, miközben azt hitte, a sárgában parkol.Tényleg el lehet téveszteni, ha valaki nem talál helyet az ingyenes alsó rakparton, elindul az IH felé, és a buszmegálló után leparkol. Öt-hat autó fér el itt a zöld zónában, majd következik az olcsóbb sárga, egészen a Bertalan hídig. – Tápé felől jöttem, megfordultam az IH után, és leparkoltam, majd az autóból kiszállva látom a táblát, hogy sárga zóna, balra meg ott az automata, ugyanezzel a színnel – meséli történetét. Tény, a tábla az olcsóbb díjövezet kezdetét mutatta, és valóban a zöldben hagyta az autóját, ám látótávolságban nincs másik automata.A szegedi megtanulhatja, de a vidékről érkező autósnak – ha nem SMS-sel, vagy mobilalkalmazáson keresztül parkol – gyakorlatilag esélye sincs megtalálni a legközelebbi zöld zónás automatát. Az ugyanis a Novotel túlsó oldalán, a szálló takarásában, a József Attila sugárút és a Kálmány Lajos utca sarkán található. Messze is van, nem is látni, és jó néhány percbe telik odamenni, jegyet váltani, és visszatérni a kocsihoz a helyismerettel rendelkezőnek is. A nem szegedi meg jó eséllyel azt gondolja, sárga zónában áll, főleg, hogy az egyetlen látható automata is ilyen jegyet ad ki. A „jó", a zöld zónára érvényes minimum ötször akkora távolságban van.– Reklamáltam, méltányosságból 6240 forintról 2726-ra mérsékelték a büntetésemet, amit persze kifizetek, de az elv nagyon zavar – mondja olvasónk, és hozzáteszi, ő már tudja, de ebbe sok nem szegedi bele fog sétálni. Azzal is tisztában van, hogy nem lehet 50 méterenként automata, de itt tényleg reménytelenül messze van.Érdekes, hogyan áll össze a kevesebb mint a felére mérsékelt büntetés. Eredetileg 5760 forint volt a pótdíj és 480 a várakozási díj, majd a reklamáció után a pótdíjat negyedelték, és erre az 1440 forintra, valamint a maradó 480-ra jött rá a 457 forintos postaköltség és a 349 forintos BM adatlekérdezési díj. – Nem tudom, milyen adatot kellett lekérdezni, amikor magam mentem be az ügyfélszolgálatra a szélvédőre tett fizetési felszólítással, rögtön a történtek után – kérdezi inkább csak úgy önmagától olvasónk.

Automaták: a négyből a balszélső a legközelebbi zöld - az is a Novotel takarásában.

Méltányosság

- Az ügyfél zónatévesztési pótdíját a rendeletben meghatározott legnagyobb méltányossággal, 75 százalékos mérsékléssel bíráltuk el – mondta Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezető igazgatója. Megtudtuk, az IH környékén előfordult az elmúlt fél évben ilyen pótdíjazás, de tömeges jelenséget nem tapasztaltak. - Minden hasonló esetet igyekszünk ügyfélközpontúan kezelni, a vonatkozó jogszabályi keretek között – hangsúlyozta az igazgató.

Leszögezzük, látszik a társaság jó szándéka, hiszen negyedére csökkentette a pótdíjat. Ezzel együtt még csütörtök délután megkérdeztük az SZKT-tól, érdemes-e azért a hatautónyi helyért ott külön zöld zónát alkalmazni, ha ennyire elnézhető, és nincs hozzá jegykiadó automata. Kíváncsiak voltunk arra is, milyen gyakori a zónatévesztés ott vagy máshol. Megkérdeztük, volt-e példa arra, hogy az észrevételek kapcsán változtattak a kitáblázáson, esetleg a zónahatáron.