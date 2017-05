Parkolási káosz a Bánomkert soron: kint ingyenes, bent 600 forint

Minden talpalatnyi helyen

Aki a zöldben/járdán talál helyet, oda parkol, csak ne kelljen fizetni a klinikai parkolóban.

Fotó: Kuklis István

– Ez egy katasztrófa! Mindennap ez megy! Esküszöm, több időbe telik, mire le tudok parkolni, mint a kötözés, amire jöttem – bosszankodott leállított autója mellett Kiss Lőrinc Ede a dugig telt Bánomkert sori parkolóban, a legújabb klinikai tömb szomszédságában.Mivel itt ingyenes a parkolás, a területen állandó a telt ház. A kamionosként dolgozó férfi a biztonság kedvéért be is hajtotta a tükrét, nehogy elvigye valaki, miközben rója a köröket egy felszabaduló helyre lesve. Azt mondta, azért nem használja az óránként 600 forintba kerülő klinikakerti parkolót, mert drága, és fogalma sincs róla, mikor végez.Mivel a betegforgalom jóval nagyobb, mint a parkoló kapacitása, nem csak ott van telt ház: a fűre, a járdára, kapubejáróba és minden talpalatnyi üres területre felállnak az autók. Szabad parkolóhelyet egészen az utca végéig nem találni. A Bánomkert sor klinikához közeli keresztutcájában, a Bokor utcában sem láttunk szabad helyet, pedig ott már 400 forint a parkolás óránként.

A beton sem akadály

Kiss Lőrinc Ede az autója tükrét is behajtja, nehogy elvigyék a mellette köröző autók.

Ottjártunkkor éppen három közterület-felügyelő igyekezett rendet teremteni a káoszban, és irányítani azautósokat. Miután több kört megtett, egy suzukis nő jobb híján tíz méterre a felügyelőktől a járdára állt fel, ahonnan természetesen elküldték. Véletlenül éppen felszabadult egy hely, így tudott szabályosan leparkolni. Felháborodva jegyezte meg, nem hiszi el, hogy nem tudnak néhány helyet felszabadítani a járdán, hogy többen tudjanak parkolni.Egyes autósokat az sem akadályoz meg, hogy a járda és az úttest közé díszítőfunkciót is ellátó betonkockákat helyeztek ki. Többet félig, van amelyiket teljesen kidöntöttek, de olyat is láttunk, amelyen még csak repedések látszottak. Az sem lesz már sokáig akadály. – Folyamatos szélmalomharcot vívunk, mert kint túl kevés a parkolóhely, bent pedig nem akarnak parkolni – jegyezte meg az egyik közterület-felügyelő, miközben egy újabb autóst figyelmeztetett, hogy nem parkolhat a járdára.

Jöhetnek a fémkarók

– Jövő héten egy terepbejárás után szeretnénk leülni megbeszélni a helyzetet Makrai Lászlóval, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. vezetőjével, mert ez az állapot tarthatatlan. Naponta tömegével kapjuk a lakossági panaszokat a Bánomkert sori parkolással kapcsolatban – mondta Hegyeshalmi Tibor, a városi közterület-felügyelet vezetője.A zöld területre álló autósok ugyanis nemcsak szabályt sértenek, de tönkreteszik a gyepesítést, legázolják a növendék fákat, kidöntik, megrongálják a betonakadályokat, így a környezetgazdálkodásnak is kárt okoznak. A károkat és a szabálytalanságokat a felügyelők folyamatosan fotózzák.A közterület-felügyelők viszont a zöld területről nem szállíttathatják el az autókat, ezért erre is megoldást kell találni. Bár februártól él a szigorított városi rendelet, amely szerint akár 150 ezer forintra is büntethetik a zöld területen parkoló autósokat, ezt a Bánomkert soron még nem alkalmazták. Először tájékoztatnak, illetve figyelmeztetnek mindenkit, utána viszont büntetnek, még ha rögtön nem is 150 ezerre – mondta el Hegyeshalmi Tibor.A megoldás az lehet, ha a zöld területeket fémkarókkal veszik körbe, és a járda melletti betonakadályokat is lecserélik ezekre. Így nem tehetnek kárt a zöldben, és a járdára sem tudnak parkolni. Ha megtelik az ingyenes parkoló, egyetlen szabályos lehetőség marad: a klinikaudvar parkolója.