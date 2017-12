Parkoló épül Tarjánban a barakképület helyén

Eljárt felette az idő. A nyolcvanas években óvoda és iskola is működött a tarjáni barakképületben.

Fotó: Frank Yvette

– Én 1970 óta élek a Hüvelyk utcában. Akkor húzták fel ide a barakképületet a Délép munkásainak, akik a Szamos utcai tízemeleteseket építették. Itt ettek és öltöztek át a munkások – mondta Bódi Gyula . A 77 éves férfi elmondta, utána a barakképület működött óvodaként és a Csongor téri általános iskola kihelyezett tagozataként is. Az idős férfi hallott arról, hogy lebontják az épületet, és parkolót építenek a helyére, amire nagy szükség van, mert rengeteg az autó a környéken.– Már évek óta üresen áll – mutatott két idős nő a barakképületre. Elmondták, korábban szociális célokat is szolgált, és – ahogy fogalmaztak – kóborló gyerekek használták.Mára teljesen kipakoltak az épületből, csak egy kék zászló jelzi az ablakban, hogy egykoron itt volt a Magyar Szociáldemokrata Párt irodája is. Tegnap az épület hátsó részén, az egyik beugróban találtunk egy sátorlapokból, takarókból kialakított hajléktalanodút is, amelyet gondosan takarnak a gondozatlan bokrok és fák.