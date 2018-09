Parkolókat szeretnének a Nyitra utcaiak - minden panelházas körzetben kevés a parkolóhely

A városüzemeltetési bizottság legutóbbi ülésén tárgyalták a Barta Sándor (Jobbik) külsős tag és Tóth Péter (Jobbik) önkormányzati képviselő nevével fémjelzett előterjesztést, amelyben az a megoldási javaslat is szerepelt, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. bekötőútja mellett további 4-5 parkolóhelyet alakítsanak ki.

A helyszínen azt tapasztaltuk, a vízmű bekötőútjának egyik oldalán valóban nincsenek sem fák, sem bokrok, a füves terület egy részét pedig kitaposták a járművek, amelyekkel – szabálytalanul – most is odaparkolnak környékbeliek.

– Hétköznap, mire hazaérek 18 órakor a munkából, már egyetlen parkolóhely sincs a házunk környékén, rendszerint csak több száz méterre tudok leparkolni a lépcsőház bejáratától – panaszolta lapunknak Csatlósné Olga, aki a Nyitra utcában lakik. Igaz, az MSZP-s Ménesi Imre az érintett körzet önkormányzati képviselője, a helyi Jobbikot is felkereste panaszával az asszony, és mintegy 40 környékbeli aláírását is összegyűjtötte. Kérdésünkre elmondta, nem kellett noszogatnia a szomszédokat, a Vértói úti trolibusz-végállomás szomszédságában elhelyezkedő panelházakban élőknek gondot okoz a parkolás.Szentistványi István független önkormányzati képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy jobban kell ügyelni a zöldfelületekre, amelyek nagy arányban csökkennek Szegeden, Ménesi Imre bizottsági elnök is a fákat védte, illetve arról beszélt, hogy minden panelházas övezetben kevés a parkoló. Megjegyezte, hogy akár a közeli Tesco parkolójában is ott lehetne hagyni az autót, ott ugyanis van elegendő hely, igaz, akkor pár száz métert gyalogolni kell.A városüzemeltetési bizottság végül úgy döntött, felkéri az illetékes irodát, év végéig készítsen tanulmányt arról, hogy van-e lehetőség új parkolók kialakítására.