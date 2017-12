Parkolópályán a szánkók - erős déli széllel jön a melegfront, rekordok dőlhetnek

Kár, hogy tegnap volt a fővárosban a jótékonysági Mikulás-futás, ma kevésbé fáztak volna a résztvevők. Fotók: MTI

Mind elolvad a hó, ami szombat éjjel leesett:. Kedden 17 fokig melegszik majd az idő, de erős széllel jön az újabb hidegfront. Ezt az egészséges emberek szervezete sem szereti, hát még a betegeké, a kisgyermekek meg egyenesen patásördöggé képesek alakulni a gyorsan váltakozó frontok hatására - legalábbis a sajátunk rendkívül rosszul viseli.A Kárpát-medence egy nyugat-európai ciklon előoldalára kerül. Erős déli áramlással nedves, több fokkal enyhébb levegő érkezik térségünk fölé, ezért aztán az ország nagyobb részén átlag feletti maximum várható - jelzi előre a met.hu:. Ami: éjszaka borult lesz az ég, majd hétfőn délnyugat felől szakadozik a felhőzet, rövid napos időszakok is lehetnek. Elsősorban az északi és keleti megyékben számíthatunk csapadékra: kezdetben havazásra, majd esőre, havas esőre, éjszaka az átmeneti zónában ónos eső is előfordulhat. Egyre nagyobb területen megerősödik, vasárnap éjjel a Dunántúl északi felén, holnap másutt is viharossá fokozódik a déli szél.

1941-ben ezen a napon üzent hadat a Német Birodalom és Olaszország az Amerikai Egyesült Államoknak. Bárdossy László Horthy Miklós kormányzó távollétében és a Minisztertanács hozzájárulása nélkül bejelentette, hogy a Magyar Királyság hadiállapotban lévőnek tekinti magát az USA-val.



1972-ben december 11-én lépett utoljára ember a Holdra – az Apollo-program során, Eugene Cernan és Harrison Hagan Schmitt amerikai asztronauták személyében.



2007-ben ezen a napon szűnt meg az Ikarus gyár.



1843-ban ezen a napon született Robert Koch Nobel-díjas német bakteriológus, a TBC-bacilus és a kolera kórokozójának felfedezője († 1910)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +5 fok között valószínű, fagypont alatti minimum az Északi-középhegység térségében és a keleti országrészben lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 9 és 14, az ország északkeleti harmadán 3 és 8 fok között várható.A met.hu-n jósolják azt is, hogy mivel hétfőn és kedden (december 11-12.) a napi maximum rekordok 17, míg a legmagasabb minimumok rekordjai 11, 12 fok körül alakulnak, így ezek megközelítésére és megdöntésére is van esély a jelenlegi számítások alapján.- és természetesen az Árpádinákat is ma köszöntjük, valamint virágot kap mindenki, aki Artúr, Damáz, Dániel, Daniló, Dános vagy Szabin.