Pártot alapított Ásotthalom polgármestere - Szalonnasütésből pártalapítás

Zászlóbontást szervezett szombaton az ásotthalmi Gárgyán erdei pihenőparkban Toroczkai László, a település polgármestere. A Jobbikból nemrégiben kizárt politikus Mi Hazánk néven politikai mozgalmat alapított, a mai gyűlés előtt azt nyilatkozta, ha kevesen lesznek szalonnát sütnek, ám ha nagyobb rá az igény akkor pártot alapítanak. A szombati rendezvényen több ezren voltak, jöttek Debrecenből, Sopronból, Budapestről és a Délvidékről is.



A zenés családi programokat követően Novák Előd, szintén korábbi Jobbikos politikus elmondta, hogy az elmúlt időszakban 51 önkormányzati mandátumot vesztett el a Jobbik, és több polgármester is kilépett. Bús Árpád Zsolt gyöngyösi önkormányzati képviselő is otthagyta a pártot, szerinte most is sokan fontolgatják ezt.



Elhangzott, hogy a mozgalom 2,5 milliót forintnyi adomány gyűjtött össze péntekig, ebből rendezték meg gyűlésüket. Nagy taps fogadta Dúró Dórát, aki megerősítette, hogy eddig nem adta vissza mandátumát, és ezután a nap után nem is fogja.



Továbbra is vállalom az országgyűlési munkát, mostantól a Mi hazánk szolgálatában.

– jelentette ki.



Pongrácz András '56–os hős is felszólalt a rendezvényen. Azt mondta, tovább kell lépniük a Jobbik lélekvesztése után, majd – hogy megőrizzék 1956 emlékét - átadott egy lyukas zászlót Toroczkainak.



Ezt követően lépett színpadra az ásotthalmi polgármester, aki 21. századi Dugonics Titusznak titulálta magát és társait.

Nem tudhattuk hova ugrunk, én sem tudtam, de azt igen, hogy harcolnunk kell. Vállalom, hogy zászlót bontunk, bejelentem: megalakult a Mi Hazánk, mint új politikai erő.

– hallottuk Toroczaki László pártelnöktől.



A következő hónapok a párt programjának kidolgozásával telnek, a tervek szerint augusztus 20-ra végső formába öntik azt.